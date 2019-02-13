今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南鳳梨外銷大陸，今年首度裝櫃，將運往上海。圖/台南市政府農業局提供 分享 facebook 台南鳳梨外銷啟動，今天從產地完成裝櫃約7千公斤，將銷往大陸上海，台南市政府農業局表示，這也是今年首發，未來持續為台南農產出口找出路。

農業局說，包括副市長許育典、農業局長李朝塘、關廟區長王素珠等人，今至關廟區外銷集貨場，視察今年鳳梨外銷作業情況，

今天裝櫃的20呎鳳梨貨櫃1只，共有700箱，以每箱10公斤，共計7千公斤，將走小三通海運往上海。

據貿易商表示，台南氣候佳、鳳梨品質良好、供貨穩定，除鳳梨之外，也長期台南文旦、芒果及鳳梨等水果，眾人見證鳳梨封櫃後，並由許育典等人來到至關廟區農會，與種植鳳梨農民進行座談。

農業局說，台南鳳梨種植面積1千714公頃，年產量約7萬5千208公噸，僅次於屏東，是全台第二大產區，主要產區分布於關廟、歸仁、龍崎、山上區。每年3月至5月為主要鳳梨產季；鳳梨外銷以大陸為最大宗，鳳梨去年外銷3萬1千927公噸，較前年2萬7千432公噸，增加16%，已成為外銷最大宗水果，其中外銷至大陸總量3萬1千47公噸，總產值4千1835萬美元。