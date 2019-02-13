鹽水蜂炮城造型搶先曝光 消防隊安全把關

2019-02-13 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



元宵近，台南鹽水蜂炮活動本月18、19日將登場，目前在鹽水角落，陸續可見民眾忙綁炮城，今年約有200座炮城，維持去年數目，元宵佳節來鹽水賞蜂炮，消防局也提醒遊客落實相關防護措施，來鹽水享受刺激的蜂炮之旅。

目前已經曝光的各式炮城琳瑯滿目，包括卡通、城堡等各種造型，有大型電音三太子相當可愛吸睛；其中，鹽水文武街上，還有一座高約2層樓高，全身戰袍上，綁滿一支支沖天炮，已有不少愛好者已經相約一起「犁蜂炮」，感受萬件齊發瞬間刺激快感。

鹽水消防分隊日來也逐一抽檢將發射的炮城，檢驗合格炮城張貼有標示，讓遊客多一層保障，目前登記合格已有70座，估計將累計至200座左右，而今年適逢非假日，估計來鹽水賞蜂炮遊客將略遜去年，不過搭配鹽水月津港燈節活動，仍將吸引許多遊客。

台南市政府消防局長李明峯今晚也來鹽水大眾廟前，親自帶隊抽查鹽水蜂炮炮城，檢查合格炮城將張貼合格標誌。