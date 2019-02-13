停業還收托幼童遭罰 業者又在新址違法收托19童

2019-02-13 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市歸仁區某托嬰中心去年10月底申請停業，結果在停業期間還持續收托25名幼童，經社會局限期改善後，該址已無收托幼童，但尚未核准的新址竟已收托19名幼童，南市社會局今開罰6萬元，並要求限期完成立案申辦。

台南市社會局表示，近期加強對轄內托嬰中心的稽查工作，歸仁區某托嬰中心去年10月30日因要新設托嬰中心，舊的申請停業，經社會局核備在案，但1月底前往稽查時，發現該托嬰中心竟於停業期間仍持續收托，現場查獲收托21名幼童，另查閱收托名冊竟達25位幼童，立即依兒少法開罰3萬元，並要求托嬰中心於10日內限期改善。

社會局指出，今天再度前往該托嬰中心複查，舊址已無收托幼童，但進一步查訪尚未核准的新址時發現，業者已收托19名幼童，因新址立案程序尚未完成，已依兒少權法開罰6萬元，同時要求業者限期完成立案申辦。