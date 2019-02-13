萬人「吃飯擔」的滋味 下周二來雲林體驗

2019-02-13 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



雲林縣褒忠鄉供奉五年千歲的馬民山鎮安宮有著獨具特色的「吃飯擔」習俗，廟方今天宣布將於元宵節當天熱鬧登場，雖不在假日，但廟方估計有5萬人到場，總統蔡英文也一如去年將前來共襄盛舉，見證這項百年民俗能綿遠流傳。

褒忠鄉長陳建名指出，早期醫療不發達，鎮安宮轄下的5股14庄多有瘟疫，造成多人死亡，奉五年千歲指示，要在「元宵節時繞境護民」，於是300年來，5股14庄家家戶戶，每年輪流將餐點扛在扁擔上，聚集在一個地方供民眾「呷平安」。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰今代表捐贈50萬元給鎮安宮，雲林縣長張麗善、馬鳴山鎮安宮主委章金樹、縣府文化處長陳壁君、民政處長張政國、陳建名、馬鳴村村長丁秋蘭等則現場扮起飯擔工，並品嘗油飯、鹹菜鴨、貢丸湯，邀全國民眾當天前來一嚐好滋味。

章金樹表示，當天一早陣頭會匯聚在宮前廣場，在恭迎五年千歲王爺起駕後，出發遶境五股十四庄，預計下午3點抵達馬鳴村吃飯擔活動會場。

張麗善說，每年五年千歲祈安繞境，走過街頭巷尾庇佑鄉親平安，鎮安宮也準備澎湃美食，要祝福前來的民眾鴻圖大展，順利賺大錢，歡迎來自各地的朋友，相招來給千歲招待，參與擁有百年歷史的吃飯擔文化。