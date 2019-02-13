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搶救高麗菜價 種植登記試辦每公頃至少補助3萬

2019-02-13 12:49聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

高麗菜種植登記制度去年取消，沒想到年底就因供過於求價格崩盤，農委會今年恢復登記制，祭出有機肥、保價收購等方式，並在雲林、彰化、嘉義、台南等地試辦，本月21日起至27日止開放農民登記種植。

雲林縣全年高麗菜種植面積近二千公頃，占全台四分之一，主要種植季節集中在秋冬，大宗蔬菜種植登記制度行之有年，但登記效力不彰，且未登記者通常也能獲得救助保障，效益不大，今年農委會再度恢復登記制，並祭出更多利多，鼓勵農民登記。

雲林縣政府農業處長張鴻猷表示，這次試辦計畫每位農民最多可登記2公頃，依據農會勘查實際種植面積每公頃最多可申請有機質肥料補助3萬元，並在台北批發市場交易價格持續下跌時，由農民團體或加工廠以每公斤6元以上價格優先收購，如加工、促銷或外銷量無法穩定產銷時，以每公頃10萬元方式保障農民收益。

有意參加試辦計畫的高麗菜農須準備身分證、手機號碼、種植的地段地號前往土地所在地鄉鎮市農會踴躍辦理登記，每位農民最高可登記2公頃，未登記者不納入輔導。

高麗菜農林佳新對此登記制度並不認同，他說，每人限制登記2公頃可以找人頭登記來解決，有機肥、每公頃10萬元的保障收益，變相鼓勵農民不必認真種植、顧好品質，「反正種下去，等著領補助就好」，對高麗菜的銷售毫無助益，根本是「變相的綁樁政策」。

高麗菜種植登記制度去年取消，沒想到年底就因供過於求價格崩盤，農委會今年恢復登記制...
高麗菜種植登記制度去年取消，沒想到年底就因供過於求價格崩盤，農委會今年恢復登記制，祭出有機肥、保價收購等方式，並在雲林、彰化、嘉義、台南等地試辦，本月21日起至27日止開放農民登記種植。記者陳雅玲／攝影
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