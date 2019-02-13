龍崎區牛埔里存在地下水！掩埋廢棄物恐造成水汙染

2019-02-13 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



去年12月台南市政府已發放歐欣水土保持計畫施工許可，雖現已停工但仍具法律效力，台灣水資源保育聯盟等環團除告發歐欣公司水土保持計畫及環差涉嫌偽造文書，也進行龍崎牛埔地下水調查，今天公布調查結果，認為地底下存在豐沛地下水，要求撤銷歐欣水保計畫，經濟部不可再展延。

調查單位台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，為了證明此區域有地下水，募資鑿設簡易觀測井，設井位置在歐欣場址西北邊約200公尺處，鑽井35公尺深，設觀測井，地表下9米至32米處開篩，設井後二次汲水，皆發現汲水後地下水迅速補注入觀測井管內，顯示此地地下水充沛，研判井下約19米有受壓含水層，地下水層可能有9米厚。

陳椒華表示，目前裝設自動連續水位檢測儀，每10分鐘量測地下水位一次，水位有上下起伏現象，證明地下水有受地潮影響，也證明井內存在地下水。台大地質系教授陳文山表示，此35公尺鑽井岩心發現充滿斷層剪切構造，這些斷層破碎帶都研判歐欣場址有龍船斷層經過，寬度至少有300公尺寬，而且場址下有受壓含水層，若掩埋廢棄物，將有水汙染的疑慮。

歐欣公司回應，關於牛埔里是否有地下水一事，由於該鑿井位置並非位於本公司「龍崎無毒事業廢棄物處理中心」廠區內，且距離甚遠，與本案並無關聯，歐欣在92、99年環差報告審查期間，皆經實地調查與現勘並鑽孔探測，最深鑽孔達50公尺，進行地下水觀測，依據觀測結論並不符合地下水文特性，並無實際之地下水，但本公司仍納入做水土保持邊坡穩定之保守設計，實際上較真實狀況更為安全。