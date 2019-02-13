想換冰箱看過來！最高補助3000元不限台數

2019-02-13 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



經濟部能源局獎勵民眾汰換節能冰箱、冷氣機，每台最高皆補助3000元，每家戶不限台數，嘉義市環保局表示，嘉義市民去年12月7日至今年2月28日期間購買的產品，3月15日前將相關資料備妥寄到嘉義市環保局，就能獲得補助。

嘉義市環保局長蕭令宜說，新春送給市民「大紅包」，市民以家戶為單位，汰換節能冷氣與電冰箱，新購買產品若符合一、二級能效的新品，冷氣補助每瓩1000元，電冰箱補助每公升10元，每台最高皆補助3000元。每家戶不限台數，若透天厝一次要新購2台以上的節能冷氣，每台最高都是補助3000元，愛地球又省荷包，就趁現在。

環保局綜合計畫科長許育維表示，今年度依據經濟部規畫，加碼住宅冷氣及電冰箱汰換補助，嘉義市民朋友去年12月7日至108年2月28日止購買的產品，只要備妥申請書、回收證明文件（如：廢四機回收聯單）、載明產品型號的購買證明文件（如：發票）、設備汰換前後照片，今年3月15日前（以郵戳為憑）寄送嘉義市政府環境保護局，就可申請補助。

許育維說，去年市府辦理家戶汰換節能冷氣機補助，市民申請相當踴躍，今年經濟部能源局將補助範圍增加到家戶的冷氣與冰箱，市民要把握機會，採購節能家電產品以申請補助。