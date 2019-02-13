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台南新玩法 落羽松串聯全球最美木棉花海

2019-02-13 09:40聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南六甲區公所以「落羽松」為號召，在春節期間推出跨區的六甲青埔埤落羽松與官田葫蘆埤、柳營德元埤的「三埤嬉遊記」，吸引爆滿人潮，趁著熱度，六甲區公所再推出「埤塘走讀趣」，因暖冬影響，落羽松延後轉紅，木棉花卻提前1個月開花，成了台南新玩法，串聯六甲菁埔埤落羽松與名列全世界最美花海之一的白河林初埤林棉花，期待再創一波旅遊高潮。

六甲區公所以貼補少許交通接駁費方式，在春節期間舉辦三埤嬉遊記，4梯次名額秒殺，也炒出知名度，春節期間吸引爆滿人潮，台南市觀旅局經營的葫蘆埤與德元埤，統計春節期間遊客逾2萬5千人次，均創下2個埤塘遊客人數紀錄，六甲落羽松也是人潮絡繹不絕。

六甲區公所趁著熱度在228連假前，在24日推出「走讀埤塘六甲趣」1日遊，採跨區結合到白河林初埤木棉花，由六甲區公所補助接駁車交通費，1部遊覽車補助1萬元，40人平均一人補助250元，每人參加費用只要800元，1梯次40人1推出就秒殺。

蔡秀琴表示，六甲區位處埤塘文化興盛地帶，先人築掘埤塘蓄水灌溉並取土燒製磚瓦，爭取文化部補助經費，修復菁埔埤揚水設施等，沿菁埔埤一隅就是知名落羽松，另也修護「洗布埤」、「瓦窯埤」的觀景設施，「瓦窯埤」因燒窯文化而得名，「洗布埤」是當年為染坊洗布的水埤而聞名。

白河區林初埤木棉花道在2015年被外媒選為全球最美花道之一後爆紅，目前列管715株木棉樹，已成台南新興旅遊景點。受到暖冬影響，今年花期提早1個月，木棉花季活動提前至本周六開始；而六甲落羽松因暖冬延後轉紅，目前仍吸引人潮，加上兩處景點相以處都有埤塘。

蔡秀琴說，地方創生的精神，就是公部門先投資，並以跨區結合把景點擴大，人潮就是商機，春節期間，社區及餐廳、美食、體驗及觀光工廠等，地方產業都有賺到錢，未來將扶植以社區為營運主體，不再依賴公部門，地方就能自主發展。

台南白河林初埤木棉花提前盛開。記者吳淑玲／攝影
台南白河林初埤木棉花提前盛開。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松春節吸引爆滿人潮。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松春節吸引爆滿人潮。記者吳淑玲／攝影
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台南白河林初埤木棉花提前盛開。記者吳淑玲／攝影
台南白河林初埤木棉花提前盛開。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松春節吸引爆滿人潮。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松春節吸引爆滿人潮。記者吳淑玲／攝影
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落羽松春節白河
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