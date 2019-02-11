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想搭幸福摩天輪？ 雲林這邊有免費

2019-02-11 13:40聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

迎接情人節，雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘摩天輪，一覽雲嘉風景，劍湖山世界也在園區內打造全縣最大張的「結婚證書」，見證幸福愛情。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣將結合觀光旅遊與文化、民生，打造幸福產業鏈，去年底國內掀起愛情摩天輪風潮，劍湖山世界摩天輪是台灣第一座主題樂園摩天輪，當然不能錯過這股風潮。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，劍湖山配合雲林縣政府推動觀光休閒旅遊幸福產業的用心，以2月為「幸福情人月」，推出各項優惠活動，並提供50對情人免費入園搭乘「幸福摩天輪」，並可在結婚證書造景前合影，回饋縣府推動幸福產業的用心與愛心。

來自高雄的蔡姓遊客與女友交往不滿一月，兩人今天到劍湖山春遊，看見摩天輪前的巨大結婚證書，開心合影，期許兩人交往能夠修成正果。

即日起，前50對情侶在臉書「劍湖山世界」粉絲頁上標註兩人姓名，並以訊息提供連絡電話、地址等資料，主題樂園小編確認收到後，即完成報名；報名成功的情人可於2月12至17日，任選一天到主題樂園，在購票口出示報名順序與連絡訊息，即可入園免費搭乘幸福摩天輪。更多適合情人節為主題的推薦遊程及搭配中台灣好玩卡的好康優惠，可至雲林文化旅遊網查詢。

雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘...
雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘摩天輪，一覽雲嘉風景，劍湖山世界也在園區內打造全縣最大張的「結婚證書」，邀請民眾到雲林感受幸福。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘...
雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘摩天輪，一覽雲嘉風景，劍湖山世界也在園區內打造全縣最大張的「結婚證書」，縣長張麗善（右）邀請民眾到雲林感受幸福。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘...
雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘摩天輪，一覽雲嘉風景，劍湖山世界也在園區內打造全縣最大張的「結婚證書」，縣長張麗善（右六）邀請民眾到雲林感受幸福。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘...
雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘摩天輪，一覽雲嘉風景，劍湖山世界也在園區內打造全縣最大張的「結婚證書」，縣長張麗善（左）與副縣長謝淑亞（右）一同與證書合照，邀請民眾到雲林感受幸福。記者陳雅玲／攝影
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