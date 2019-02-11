想搭幸福摩天輪？ 雲林這邊有免費

2019-02-11 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



迎接情人節，雲林縣政府與劍湖山世界主題樂園合作，啟動幸福摩天輪，將提供50對情侶免費入園搭乘摩天輪，一覽雲嘉風景，劍湖山世界也在園區內打造全縣最大張的「結婚證書」，見證幸福愛情。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣將結合觀光旅遊與文化、民生，打造幸福產業鏈，去年底國內掀起愛情摩天輪風潮，劍湖山世界摩天輪是台灣第一座主題樂園摩天輪，當然不能錯過這股風潮。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，劍湖山配合雲林縣政府推動觀光休閒旅遊幸福產業的用心，以2月為「幸福情人月」，推出各項優惠活動，並提供50對情人免費入園搭乘「幸福摩天輪」，並可在結婚證書造景前合影，回饋縣府推動幸福產業的用心與愛心。

來自高雄的蔡姓遊客與女友交往不滿一月，兩人今天到劍湖山春遊，看見摩天輪前的巨大結婚證書，開心合影，期許兩人交往能夠修成正果。