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翁章梁新春團拜聲音沙啞 帶領縣府團隊約法三章

2019-02-11 11:29聯合報 記者魯永明╱即時報導

春節結束，嘉義縣政府今天上午在縣府前草地民主廣場舉行新春團拜，縣長翁章梁過年期間天天發紅包說話祝福縣民，受風寒聲音沙啞致詞，與縣府團隊約法三章：堅持清廉不貪汙，堅守工作本份，堅信團結嘉義轉型一定成功，與立委陳明文、議長張明達、副議長陳怡岳等來賓及縣府團隊上台，舉杯祝福，手牽手喊口號「創新嘉義gogogo!」，氣氛熱烈。

民主廣場布置舞台，充滿喜氣，熱鬧滾滾，翁章梁與主管員工握手，互道新年快樂，女國樂團表演暖場，翁章梁說，過年期間天天發紅包祝賀縣民，拜會地方人士，天氣溫差大受風寒，聲音沙啞，原以為失聲無法上台致詞，交代副縣長吳容輝代表致詞。

他說，還好沒有失聲，團拜「團」字，代表團結及團隊，縣府團隊作為影響縣府未來轉型發展，他以就職所提約法三章自我要求，也要求縣府團隊，這三章不是拿來掛在牆上，是要大家切實遵守，這三章是:堅持清廉不貪汙，堅守工作本份，堅信團結嘉義 轉型一定成功。

「2019年是改變關鍵一年!」陳明文說，翁章梁就職新人新政，大家對翁有期待， 希望改變，有改變才能轉變，縣府過去不好的要改變，好的留下來，有改變才能轉變，今年是改變關鍵年，2020年轉型起飛，中央會全力支持，小英總統對嘉縣人支持最有感，當成自己地方，希望未來府會同心共同努力。張明達肯定翁章梁就職1個多月認真打拚，傾聽民意。參加團拜來賓有多名議員及鄉鎮市長。

嘉義縣政府上午在縣府前草地民主廣場舉行新春團拜，縣長翁章梁過年期間天天發紅包說話...
嘉義縣政府上午在縣府前草地民主廣場舉行新春團拜，縣長翁章梁過年期間天天發紅包說話祝福縣民，受風寒聲音沙啞致詞，與縣府團隊約法三章。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(右7)與立委陳明文(左5)、議長張明達(右6)副議長陳怡岳(右5...
嘉義縣長翁章梁(右7)與立委陳明文(左5)、議長張明達(右6)副議長陳怡岳(右5)等來賓及縣府團隊上台，舉杯祝福，手牽手喊口號「創新嘉義gogogo!」，氣氛熱烈。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(右7)與立委陳明文(左5)、議長張明達(右6)副議長陳怡岳(右5...
嘉義縣長翁章梁(右7)與立委陳明文(左5)、議長張明達(右6)副議長陳怡岳(右5)等來賓及縣府團隊上台，舉杯祝福，手牽手喊口號「創新嘉義gogogo!」，氣氛熱烈。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府上午在縣府前草地民主廣場舉行新春團拜。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府上午在縣府前草地民主廣場舉行新春團拜。記者魯永明／攝影
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翁章梁

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