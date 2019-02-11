翁章梁新春團拜聲音沙啞 帶領縣府團隊約法三章

2019-02-11 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



春節結束，嘉義縣政府今天上午在縣府前草地民主廣場舉行新春團拜，縣長翁章梁過年期間天天發紅包說話祝福縣民，受風寒聲音沙啞致詞，與縣府團隊約法三章：堅持清廉不貪汙，堅守工作本份，堅信團結嘉義轉型一定成功，與立委陳明文、議長張明達、副議長陳怡岳等來賓及縣府團隊上台，舉杯祝福，手牽手喊口號「創新嘉義gogogo!」，氣氛熱烈。

民主廣場布置舞台，充滿喜氣，熱鬧滾滾，翁章梁與主管員工握手，互道新年快樂，女國樂團表演暖場，翁章梁說，過年期間天天發紅包祝賀縣民，拜會地方人士，天氣溫差大受風寒，聲音沙啞，原以為失聲無法上台致詞，交代副縣長吳容輝代表致詞。

他說，還好沒有失聲，團拜「團」字，代表團結及團隊，縣府團隊作為影響縣府未來轉型發展，他以就職所提約法三章自我要求，也要求縣府團隊，這三章不是拿來掛在牆上，是要大家切實遵守，這三章是:堅持清廉不貪汙，堅守工作本份，堅信團結嘉義 轉型一定成功。