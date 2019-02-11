工研院輔導智能溫室種草莓 產期拉長產量增3倍

2019-02-11 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



工研院協助農民挑戰智能化溫室種草莓！目前已成功將溫室草莓產期從11月，拉長到隔年5月，並以「光之莓」品牌在市面上販售，因標榜通過農藥殘留檢驗標準，一推出就大受好評，曾創下剛採收完100公斤草莓，即在一天內銷售一空紀錄。

位於中台灣的南投草屯，有一座面積達880坪的大型溫室，跟一般印象中的溫室不同的是，這是一座適合亞熱帶地區四季氣候變化的智慧節能溫室，而裡面竟栽種了6萬株的草莓，是一般平地草莓栽種量的3倍。

工研院中分院溫室中心主任黃添富指出，草莓是屬於溫寒帶作物，最適合的生長溫度在攝氏15度至20度，而台灣中部位於亞熱帶地區，若要將草莓種在秋冬時最高溫還可達攝氏26度的南投市區，就必須透過溫室系統克服先天環境的挑戰。

「過往主要的溫室技術都來自溫寒帶國家如荷蘭，但台灣地處亞熱帶及熱帶，氣候不同，要解決的問題也不一樣。」黃添富說，台灣面臨的挑戰是高溫及高濕度，為了降溫，特別在溫室的屋頂設計了三層布幕，每拉一層估計可降溫大約3度，溫室側邊則採用鐵網搭配風扇，加強對外的通風，熱氣就不會悶在溫室裡。

除此之外，工研院團隊也開發一套溫室生長監控與栽培系統，採用無線感測傳輸，可整合太陽能板進行電源供電，蒐集植物生長與環境資訊，從遠端就能進行智能化監控與決策。再搭配LED光控系統，達到在不同天候環境下的最適化光照條件，節省溫室光源系統電力達30％以上。