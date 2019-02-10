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影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞

2019-02-10 17:28聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

28歲蔡昕叡是鋼琴老師、浮潛教練，同時他也是一家鹹酥雞店老闆。不斷地深化自己工作與休閒興趣的專業，斜槓生活成為一項生存態度，游刃有餘的穿梭於生活與工作間，在身分轉換中獲得更多體驗。

小學3年級開始學鋼琴，從此和音樂結下不解之緣，國立屏東教育大學音樂系畢業，當鋼琴家教兼顧興趣和生計，學生從幼兒到成年人都有。3年前因緣際會接手嘉義市一家鹹酥雞老品牌，讓他多了一個身分，成為白天教琴、晚上顧店的斜槓青年。

蔡昕叡說，他擔任嘉義市宣信國小合唱團伴奏，某日一名小學生認出他，一臉疑惑問「老師，你不是賣鹹酥雞的嗎？」他大方承認，也和學生分享他如何做好時間管理，因為兼顧收入與生活品質，才是斜槓的初衷。

站在高溫鍋爐前炸鹹酥雞，雙手忙不停，不忘和熟客寒暄幾句，生意再忙，仍保持親和、細膩態度服務客人。轉換為鋼琴家教身分時，蔡昕叡也是盡心的好老師，和學生一起成長。

除經營鹹酥雞店、當鋼琴家教，蔡昕叡也熱愛街舞、吉他及歌唱，有一支婚禮樂團，他說，轉換角色不難，享受其中就對了。

許多人稱羨他勇敢追夢，蔡昕叡認為「絕對的自律，才有絕對的自由」，賣鹹酥雞到深夜，收店後回家已是凌晨，除非當天體力已透支或隔天早上有鋼琴課，他常練琴到天亮，不因為開店犧牲與鋼琴相處時間。

從紐約興起的「斜槓青年」一詞，意指一個人跨越多重身分，熱愛生活，且過得精采多元。

「每個人都可以是斜槓人！」蔡昕叡說，昔日音樂系同學得知他開鹹酥雞店都很驚訝，因為這和音樂系學生出路相差太遠，但他不覺得辛苦或難為情，因為人本來就可能有很多興趣，無須自我設限，斜槓並非為了追求多重收入，而是為了透過不同領域的嘗試，啟發自我潛能，也豐富人生。

少子化浪潮下，學琴學生減少，是許多鋼琴家教老師的生存隱憂，蔡昕叡說，這點他顧慮較少，因為他可發展的選項與可能性，比純音樂人更有彈性。

28歲蔡昕叡在嘉義市經營鹹酥雞店，動作俐落服務客人，他另一個身分是鋼琴家教老師，...
28歲蔡昕叡在嘉義市經營鹹酥雞店，動作俐落服務客人，他另一個身分是鋼琴家教老師，享受充實的斜槓人生。記者王慧瑛／攝影
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除經營鹹酥雞店、當鋼琴家教，蔡昕叡也熱愛街舞、吉他及歌唱，有一支婚禮樂團，他說，...
除經營鹹酥雞店、當鋼琴家教，蔡昕叡也熱愛街舞、吉他及歌唱，有一支婚禮樂團，他說，轉換角色不難，享受其中就對了。圖／蔡昕叡提供
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28歲蔡昕叡在嘉義市經營鹹酥雞店，動作俐落服務客人，他另一個身分是鋼琴家教老師，...
28歲蔡昕叡在嘉義市經營鹹酥雞店，動作俐落服務客人，他另一個身分是鋼琴家教老師，享受充實的斜槓人生。記者王慧瑛／攝影
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28歲蔡昕叡在嘉義市經營鹹酥雞店，動作俐落服務客人，他另一個身分是鋼琴家教老師，...
28歲蔡昕叡在嘉義市經營鹹酥雞店，動作俐落服務客人，他另一個身分是鋼琴家教老師，享受充實的斜槓人生。記者王慧瑛／攝影
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蔡昕叡自國立屏東教育大學音樂系畢業後，當鋼琴家教兼顧興趣和生計，即使開店賣鹹酥雞...
蔡昕叡自國立屏東教育大學音樂系畢業後，當鋼琴家教兼顧興趣和生計，即使開店賣鹹酥雞，練琴仍是他每天生活的一部分。圖／蔡昕叡提供
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