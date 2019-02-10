影／2億畫展成話題 台南北門洗滌鹽推丁紹光畫展

2019-02-10 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南北門洗滌鹽工廠即日起推出「與藝術女神同行」畫展，展出國際知名畫家丁紹光等人畫作，號稱總價值逾2億元，由於價值不斐，立即在地方引發話題。

這項活動將展至3月3日，包括有丁紹光、李梓維作品，其中，80歲的丁紹光，是揚名國際的對岸知名畫家，曾5度受邀為聯合國作畫，作品以兼具裝飾性與表現性和潤度，強韌線條與高奮色彩，以及豐富知性的圖像符號著稱。

人在大陸養病的丁紹光，這次在北門洗滌鹽工廠共展出2幅大型、15型中型畫作，總市價號稱2億元。其中「流沙河」作品，長、寬各為2、3公尺，市價逾6千萬元，更成為全場焦點。

主辦單位彝璋文創顧問公司董事長陳建璋說，丁紹光5次受邀為聯合國作畫，其中三次是為聯合國世界聯盟和集郵項目作畫，丁紹光也是此項目中唯一的亞裔畫家。他創造了華人在海外藝術界的最高峰，創作極具智慧洞見、初始靈性，這項展覽不收費，希望能推廣沿海藝術氛圍。

另本次畫展還特別與台灣畫壇新星–李梓維一同聯展，李梓維目前就讀台中教育大學美術系三年級，畫作參加全國各大比賽已獲獎無數次，希望藉由這樣的聯展激勵新一代的畫家，也象徵洗滌鹽工廠跨時代的來臨。