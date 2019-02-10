台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南廟會今天熱鬧到凌晨4點街頭留下不少垃圾 圖/取自網路 分享 facebook 台南中西區寺廟西羅殿，昨天 舉辦建醮相關活動，一直熱鬧到今天凌晨4點活動才結束，造成市區的交通混亂、民眾徹夜難眠，名人魚夫並在自己的臉書上痛批「黑道宮廟文化」，引發支持與反對的網友兩方論戰。

台南廟會今天熱鬧到凌晨4點，網友po出巷弄被尿襲的照片，引發討論。圖/取自網路 分享 facebook 針對西羅殿徹夜的活動，網友痛批「 市府在春節期間是完全都放假了嗎」，環保局表示，目前已經針對半夜使用擴音器的部分錄影，將會依違反噪音防制法開罰3000元，但是依照規定廟會10點過後仍然有活動，警方可以依照違反社會秩序維護法開罰，但是警方並沒有開罰，只是柔性勸導。

民政局則表示，市府推動廟會優質化已經獲得成效，昨天的活動「 一切都在控制之下」。

台南市中西區西羅殿從去年底進行建醮活動，昨天是活動高潮，送天師活動一直從白天一直進行到半夜凌晨4點才全部結束，不僅市區交通大打結， 環保局更是整天都接到民眾投訴，指音樂及鞭炮聲音太吵。

台南市文化資產保護協會表示，活動會進行到這麼晚主要是西羅殿的交陪境寺廟多，而每一座寺廟為了湊熱鬧、愛面子，請了許多的陣頭，才會一直表演到半夜還沒有辦法結束。

協會表示，一直希望保留傳統的寺廟陣頭文化，但是目前這種文化在偏鄉保留的比較多，市區裡面大部分都是花錢請商業的陣頭來捧場，而不是在地的居民一起投入的寺廟文化， 是比較可惜的地方，如果大家辦活動陣頭能夠精簡，就比較不會擾民。

魚夫凌晨在臉書上嗆聲「12點多了，黑道宮廟文化還不放過人民！母親大人八十多歲了，數日無法成眠，但是像西羅殿這種宮廟不是要百姓合境平安，而是不平安，台南百姓投訴無門，市府也不敢管，如果這些宮廟黑道豎仔要來我的FB恐嚇，我一定封殺到底（林北連回答你這種弱智惡質的人都覺得沒必要）！」

魚夫的發言引發網友熱烈討論，有人痛批、但也有人支持，表示廟會文化是台南的特色，網友則回應「我把我們家在西羅殿旁的房子借給你住，看你還要不要再支持」。

「台灣有太多無知的信徒，根本不知道自己在信仰什麼？求神保佑家人健康平安。。却又縱容這種不間斷讓人精神衰弱的吵雜文化。。。無知的程度真讓人無語了。」

「現在的警察人員對於執法的根據還真的不懂…所以公權力幾乎無法伸張!到底是怕事呢？還是故意放縱？」