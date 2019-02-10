親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南廟會今天熱鬧到凌晨4點街頭留下不少垃圾 圖/取自網路
台南廟會今天熱鬧到凌晨4點街頭留下不少垃圾 圖/取自網路
分享
台南中西區寺廟西羅殿，昨天 舉辦建醮相關活動，一直熱鬧到今天凌晨4點活動才結束，造成市區的交通混亂、民眾徹夜難眠，名人魚夫並在自己的臉書上痛批「黑道宮廟文化」，引發支持與反對的網友兩方論戰。

台南廟會今天熱鬧到凌晨4點，網友po出巷弄被尿襲的照片，引發討論。圖/取自網路
台南廟會今天熱鬧到凌晨4點，網友po出巷弄被尿襲的照片，引發討論。圖/取自網路
分享
針對西羅殿徹夜的活動，網友痛批「 市府在春節期間是完全都放假了嗎」，環保局表示，目前已經針對半夜使用擴音器的部分錄影，將會依違反噪音防制法開罰3000元，但是依照規定廟會10點過後仍然有活動，警方可以依照違反社會秩序維護法開罰，但是警方並沒有開罰，只是柔性勸導。

民政局則表示，市府推動廟會優質化已經獲得成效，昨天的活動「 一切都在控制之下」。

台南市中西區西羅殿從去年底進行建醮活動，昨天是活動高潮，送天師活動一直從白天一直進行到半夜凌晨4點才全部結束，不僅市區交通大打結， 環保局更是整天都接到民眾投訴，指音樂及鞭炮聲音太吵。

台南市文化資產保護協會表示，活動會進行到這麼晚主要是西羅殿的交陪境寺廟多，而每一座寺廟為了湊熱鬧、愛面子，請了許多的陣頭，才會一直表演到半夜還沒有辦法結束。

協會表示，一直希望保留傳統的寺廟陣頭文化，但是目前這種文化在偏鄉保留的比較多，市區裡面大部分都是花錢請商業的陣頭來捧場，而不是在地的居民一起投入的寺廟文化， 是比較可惜的地方，如果大家辦活動陣頭能夠精簡，就比較不會擾民。

魚夫凌晨在臉書上嗆聲「12點多了，黑道宮廟文化還不放過人民！母親大人八十多歲了，數日無法成眠，但是像西羅殿這種宮廟不是要百姓合境平安，而是不平安，台南百姓投訴無門，市府也不敢管，如果這些宮廟黑道豎仔要來我的FB恐嚇，我一定封殺到底（林北連回答你這種弱智惡質的人都覺得沒必要）！」

魚夫的發言引發網友熱烈討論，有人痛批、但也有人支持，表示廟會文化是台南的特色，網友則回應「我把我們家在西羅殿旁的房子借給你住，看你還要不要再支持」。

「台灣有太多無知的信徒，根本不知道自己在信仰什麼？求神保佑家人健康平安。。却又縱容這種不間斷讓人精神衰弱的吵雜文化。。。無知的程度真讓人無語了。」

「現在的警察人員對於執法的根據還真的不懂…所以公權力幾乎無法伸張!到底是怕事呢？還是故意放縱？」

黑道建醮
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

阿里山吉野櫻花況不佳 樹醫治療展生機

2019-02-10 12:30

台南信義街選物店 生活器皿展現文青美學

2019-02-10 10:26

行啟記念館日治古雅木建築 漫遊斗六探訪歷史軌跡

2019-02-10 09:29

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10

黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47

台南春節人進來 推古蹟文創商品 觀光收入增2成

2019-02-09 22:28

台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康

2019-02-10 13:22

影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41

漫步台南「老古石街」 親見文學耆老葉石濤筆下景色

2019-02-10 10:07

老藥師重拾畫筆 手繪民雄古地圖

2019-02-10 09:26

台南鹿耳門天后宮「跋四季籤」 專家解籤：整體中下籤

2019-02-10 00:31

春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現

2019-02-09 22:39

嘉義大福興宮助年輕男女脫單 212人來「球」親

2019-02-09 22:37

連11個聖筊 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車

2019-02-09 19:40

嘉市過年奇景！丟垃圾前像進香 丟完垃圾像逃難

2019-02-09 18:45

非洲豬瘟疫情緊張 朴子市發現斃死豬屍

2019-02-09 17:37

斗六雲中街行館 化身創業基地

2019-02-09 13:43

嘉義老藥師手中畫筆 繪出民雄古街景

2019-02-09 13:42

大年初五月老牽姻緣 3搶1「公平競爭」

2019-02-09 13:41

春雨還不來！蘭潭巫家百年古井重現 仁義潭見沙洲

2019-02-09 11:25

嘉市介紹走春景點 馬英九明天初五來發紅包

2019-02-08 16:40

財運攏底「嘉」！嘉義5青年合資刮出300萬頭獎

2019-02-08 14:13

謝龍介、韓國瑜將合體 不談政治扮「廚郎」

2019-02-07 15:40

翁章梁發紅包：長輩等補助 牙醫生意變差

2019-02-07 15:06

影／感人！ 狗媽媽車禍重傷餵奶幼犬 送醫脫險

2019-02-07 13:30

連假9天台南遊客成長 「大魚的祝福」成熱門點

2019-02-07 11:45

古蹟整修活化 台南水道博物館成型

2019-02-06 14:34

台南市觀光工廠多 專業解說體驗產業知性之旅

2019-02-06 10:11

大年初一到麥寮摸蛤蜊 遊客：像在淘金

2019-02-05 21:57

想擁有純金的錢母嗎？ 北港武德宮財神金幣新春大方送

2019-02-05 18:41

買氣熱！嘉義市開出第一個大樂透百萬大紅包

2019-02-05 15:52

從小學生領市長紅包到醫學系 黃敏惠與鐵粉相見歡

2019-02-05 14:21

新春出帆！ 布袋觀光漁筏老船長海上巴士向遊客招手

2019-02-05 13:40

除夕夜拱範宮紅包滿天飛 好運男獲蘋果手機

2019-02-05 13:12

新春寺廟經濟發燒 港口宮擲筊祭轎車大獎吸引人潮

2019-02-05 13:09

黃敏惠發豬年小紅包超人氣 民眾大排長龍

2019-02-05 12:16

翁章梁回家鄉義竹鄉發紅包：不能讓鄉親漏氣

2019-02-05 09:36

西螺福興宮頭香哥 第一次搶頭香就上手

2019-02-05 00:32

新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42
看更多

熱門文章

高嘉瑜25年前「浴衣照」曝光！網友驚：仙氣破表

2019-02-09 20:56

嘉市過年奇景！丟垃圾前像進香 丟完垃圾像逃難

2019-02-09 18:45

韓國瑜新年禮物對表 居然是這位人士送的…

2019-02-09 20:37

影／高雄愛河燈會 金銀財寶夜市「好像在跨年」

2019-02-09 22:28

連11個聖筊 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車

2019-02-09 19:40

清潔隊收紅包爭議 苗栗市長：捐弱勢做公益

2019-02-09 16:35

高雄燈會金銀財寶夜市開張 外漂子弟「漂」回來發財

2019-02-09 16:44

黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47

韓國瑜網路聲量不墜的祕密 小編：拚市政、直播生活化

2019-02-09 21:25

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

影／高雄金銀河燈會 開幕首日30多萬人次比去年多一倍

2019-02-10 01:53

非洲豬瘟疫情緊張 朴子市發現斃死豬屍

2019-02-09 17:37

影／韓國瑜新年現身戴新手錶 居然是他送的！

2019-02-09 21:29

影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41

高雄愛河燈會今年不放煙火 全力推「金銀河」燈海

2019-02-09 22:08

翻轉保守風氣 苗栗首發平權遊行5月上路

2019-02-09 18:05

中台怎麼玩？ 永靖「播夢種籽」地景迷宮探險去

2019-02-09 00:30

影／把握假期 台東南田無敵海景讓你獨享

2019-02-10 08:30

影／高市觀光騎警隊熱門景點巡邏 民眾搶拍照

2019-02-09 20:36

屏東熱博吸客近百萬 警方交通疏導忙翻天

2019-02-09 17:32

維持柯文哲網路聲量 小編：要靠施政成果

2019-02-09 21:19

松山霞海城隍廟迎財神 3萬份發財金搶光

2019-02-09 18:38

台南景點走春遊客多 奇美博物館每天萬人參觀

2019-02-09 17:31

韓流發威…高雄渡輪5萬人、捷運37萬人 創單日運量紀錄

2019-02-09 22:31

新竹竹蓮寺發放全台獨一無二的愛心福袋

2019-02-09 16:54

愛河燈會開幕 人潮綿延1公里

2019-02-09 23:44

2格擠3車…北市機車格擬「瘦身」

2019-02-09 23:24

竹縣芎林飛鳳山 健行賞櫻兼看台北101

2019-02-10 12:34

廖林彥護國寶魚 全家連14年山上守歲

2019-02-10 00:22

中和烘爐地福德宮 賞櫻祈福一次滿足

2019-02-10 07:30

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10

行啟記念館日治古雅木建築 漫遊斗六探訪歷史軌跡

2019-02-10 09:29

日夜溫差18度 宜蘭梨樹成「空包彈」

2019-02-10 00:25

台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48

「韓流」續發威！高雄駁二走春湧70萬遊客

2019-02-10 13:23

台北燈節2月16日登場 串連10大商圈促銷

2019-02-10 08:58

高美館藝術走春 舞獅趣領大小觀眾看展

2019-02-09 17:30

春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現

2019-02-09 22:39

一個顧山、一個顧海 夫妻都是保育尖兵

2019-02-10 00:24

諸事吉祥．雲茶聯誼 在佛光山上演

2019-02-09 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top