台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康

2019-02-10 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市學甲區劉淑娟（右）、陳鵬羽母子務農，以「瑞香農產」為品牌，更以友善耕作，希望讓台南在地好農產讓更多人看到。記者謝進盛翻攝 分享 facebook 台南市學甲區劉淑娟和陳鵬羽母子務農，自創「瑞香農產」品牌，開發胡麻油等一系列產品，更以友善耕作，希望讓台南在地好農產讓更多人看到。

劉淑娟、陳鵬羽，在學甲種植芝麻、玉米、黑豆、紅豆等雜糧，劉淑娟婚前只是普通上班族，婚後隨夫婿務農，種植採收、操作農機通通難不倒她，更欣慰的是，二兒子陳鵬羽大學一畢業就投入家裡的事業，成為爸媽的最佳得力助手。

陳鵬羽從小看父母務農長大，發現本土胡麻種植過程耗費人力，因此種植面積日益減少，憂心這麼好農作物在台灣沒落、消失，他又觀察到很多農民明明就種出很優質的農產品，卻因為不會行銷而無法得到合理價格，因此投入農業生產和品牌經營，希望讓家鄉農產品更具價值。

陳鵬羽一家人以「瑞香農產」為品牌名稱，開發了胡麻油、胡麻清油、芝麻糖、芝麻酥、芝麻軟糖、芝麻醬、芝麻餐包、芝麻冰淇淋等各式農產加工產品，特別的是，品牌LOGO上還有一個小瓢蟲，象徵著友善環境，要讓消費者吃的健康。

瑞香農產的紅豆採收時不灑落葉劑，待自然熟成時再連根拔起，並經由機器脫粒、人工挑選，劉淑娟說用這麼「厚工」方式種植農產品，要讓消費者吃到健康、營養的農產品。