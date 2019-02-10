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阿里山吉野櫻花況不佳 樹醫治療展生機

2019-02-10 12:30中央社 嘉義縣10日電

櫻花鐵道是阿里山最有名的標誌，但鐵道旁的吉野櫻花況一年比一年差。 圖／黃源明提供
櫻花鐵道是阿里山最有名的標誌，但鐵道旁的吉野櫻花況一年比一年差。 圖／黃源明提供
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阿里山花季主角吉野櫻盛開雪白景致聞名國內、外，但日照不足等因素致花況不佳，行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處近幾年聘樹醫上山現勘生長狀況，盼讓吉野櫻亮麗綻放。

阿里山是國內最早大量栽植櫻花的地區，1903年即有日本人引進吉野櫻在阿里山試種，早期種植數量不多，直到1918年日本人才在阿里山大量種植，後續再引進種植八重櫻、牡丹櫻等，加上原始台灣山櫻花，讓阿里山成為國內、外知名賞櫻勝地。

阿里山花季從每年3月10日左右開鑼，為期1個月，主角吉野櫻每年因應氣候變化，約於3月下旬盛開，繽紛如雪，美不勝收。花季期間，動輒吸引數萬名遊客上山賞櫻。

嘉義林管處副處長李定忠表示，依2016年調查統計，阿里山森林遊樂區內現約有2800多株櫻花，品種多達31種，每年1月由台灣的原生種山櫻花揭開花季序幕。

從阿里山鄉香林國民小學主任退休，以影像記錄阿里山櫻花超過20年的黃源明發現櫻花盛開景致不如以往，尤其是被譽為阿里山花季經典畫面的「櫻花鐵道」周圍吉野櫻花況不佳，攝影愛好者、當地旅館業者都有同樣感觸。

李定忠說，阿里山環境氣候潮濕，多年前已有數十年樹齡的櫻花老樹罹患俗稱「天狗巢病」的簇葉病，影響開花期與數量，林管處積極尋求救治方法，包括邀日本樹醫團隊等學者專家現勘，依專業建議處理疫病、整枝修剪等。

嘉義林管處育樂課長黃秀緞表示，維護百年櫻花品質，自民國100年起連7年持續邀學者專家上山指導並栽培管理櫻花，包括日本樹醫團隊、具日本樹醫資格的詹鳳春、李碧峰及農委會林業試驗所等。

黃秀緞說，林管處人員依專業建議方法施作，包括樹勢改良，腐朽處理、土壤改良、增加土壤通透度與導根技術增加養分吸收等，近年來維護管理良好的櫻花已長出導根，後續將導入土壤中，維持良好生機。

去年5月花季結束後再度上阿里山指導的李碧峰說，7年前曾為簇葉病上山健檢診斷櫻花老樹，持續噴藥、修剪，病害已有明顯改善。

近幾年連續上山健檢診斷櫻花老樹，李碧峰表示，櫻花生長環境受侷限，周圍大都是高聳矗立林木，櫻花樹日照不足，根系無法適度伸展，加上阿里山環境潮濕，樹幹易有苔蘚，都影響開花情況。

李碧峰說，影響櫻花開花最大因素是日照不足，以阿里山工作站前的「櫻王」吉野櫻為例，四周無高大林木遮蔽，光線充足，每年都開得很漂亮，反觀櫻花鐵道周邊是高大、密集林木，開花景致有差別，建議阻擋陽光的林木應適度疏伐，櫻花老樹有充足陽光，花況才會好。

李定忠表示，日後仍會持續健檢診斷與醫治保護櫻花老樹，並栽種新樹。另外，往年招標委託綠美化廠商植栽養護，包括定期施肥、除草與病蟲害防治等，今年則單獨委託專業單位處理櫻花樹養護工作，希望透過種種措施，加強維護櫻花老樹生機，讓阿里山吉野櫻年年亮麗綻放。

櫻花阿里山健檢
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