務農母子檔感情好 自有品牌拚行銷

2019-02-10 12:23 中央社 台南10日電



在台南市學甲區務農的母子檔劉淑娟、陳鵬羽，一個是在婚後才跟著夫婿學務農，一個是大學畢業後決定接手家業。兩人以友善環境理念並自創品牌，希望讓家鄉的農產更有價值。

劉淑娟說，結婚前她只是一般的上班族，婚後才隨夫婿務農。現在包括種植採收、操作農機等事務，已全部難不倒她。二兒子陳鵬羽則是在大學畢業後選擇接手家業，成為最得力的助手。

陳鵬羽說，從小在農村看父母務農長大，發現本土芝麻種植過程耗費人力甚大，因此種植面積日益減少，因為擔心這麼好的農作物在台灣沒落、消失，才立志回家接續家業。

他說，很多農民明明就種出很優質的農產品，卻因不會行銷而無法得到合理的報酬。也希望結合農業生產和品牌經營，讓家鄉的農產品更具價值。

這對母子檔在學甲以友善環境以及機械化省工的方式種植芝麻、玉米、黑豆、紅豆等各種雜糧。並以自有品牌開發胡麻油、胡麻清油、芝麻糖、芝麻酥、芝麻軟糖、芝麻醬、芝麻餐包、芝麻冰淇淋等各式農產加工產品。

陳鵬羽表示，品牌圖案上設計了一個小瓢蟲，象徵著友善環境的意思。因為蚜蟲是芝麻最大的害蟲，而瓢蟲是蚜蟲的天敵。如果環境友善足以讓瓢蟲生活，就可以有效抑制蚜蟲、不用過度噴藥。

劉淑娟指出，他們種植的紅豆採收時不灑落葉劑，自然熟成時再連根拔起，並經由機器脫粒、人工挑選。用這麼費功夫的方式，就是要讓消費者吃到健康、營養的農產品。