嘉義溪口竹編王國沒落 大學師生進駐盼翻轉

2019-02-10 12:07 中央社 嘉義縣10日電



嘉義縣溪口鄉美南村天赦庄早期曾被封為竹編王國，後來產業沒落，吳鳳科技大學師生進駐學習竹編，協助老師傅創新設計文化創意作品，頗受消費者喜愛，希望翻轉竹編產業。

天赦庄居民早期幾乎都在從事竹簍編製行業，後來竹編被塑膠和紙箱取代後，產業漸走下坡，一家家竹編廠相繼歇業，目前僅存1家竹編工廠，其餘業者大都轉行，僅存一些70歲、80歲老師傅。

吳鳳科大應用數位媒體系助理教授蕭紋旭表示，透過「大學社會責任實踐計畫」與美南村社區合作計畫執行1年來，6個不同班級、近300名師生投入，除關懷社區與長輩互動，更向竹編老師傅學習，從中紀錄地方文史、影像，規劃行銷方案，希望翻轉沒落的傳統竹編產業，繼續傳承。

蕭紋旭說，去年9月與美南村、美北村在吳鳳科大簽合作協議書，辦竹編美展，展示竹編老師傅鄭錦宗及方進恭、方蔡素禎夫婦等作品，包括早期菜籃、蒸籠等，充滿舊時生活點滴，另有創新製作的迷你版竹編及新潮竹編手提包。

蕭紋旭表示，計畫執行期間，與老師傅激盪創意，希望竹編作品朝精緻化和現代生活實用性，將傳統竹籃改成手提包，搭配客家花布裝飾，變成精緻、實用的竹編手提包，價值也翻轉。

方蔡素禎表示，竹編手提包還設計暗裝，可放小錢包並縫上拉鍊，搭配不同花色，絕對與眾不同；竹編手提包製作需2、3天，目前常應邀到各地活動會場設攤行銷，受消費者喜愛。

蕭紋旭說，方進恭、方蔡素禎夫婦都年過7旬，兩人從早期竹籃、竹籠到現在的手提包、燈罩等竹編文創商品都難不倒，閒暇之餘還四處擺攤。

蕭紋旭表示，竹編老師傅商品除協助規劃在網路行銷平台，還在嘉義縣新港鄉尋找一家實體店面上架，未來還要協助申請設計方面專利。

蕭紋旭說，透過「大學社會責任實踐計畫」，特別請鄭錦宗和學生在溪口美林國民小學打造傳統竹屋，保留竹編牆面和窗戶，分解說明竹屋工法，保留老一輩手藝技術，充分展現長者智慧，後續提供學校實務教學與體驗。