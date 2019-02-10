影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣東石鄉港口宮春節擲筊拚轎車，活動今天頒獎，來自南投埔里，曾代表景美女中參賽，贏得世界拔河冠軍王若存，年初四連擲11聖筊，贏得價值約90萬元轎車，她開心表示年底要結婚，感謝媽祖幫忙添嫁妝，將來港口宮拍婚紗照，紀念這美好一刻。

港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，昨天大年初五下午結束，王若存年初四連擲11個聖筊，經廟方統計獲第一名、贏得大獎轎車，第二名12歲林奕丞連擲10個聖筊，也贏得價值約60萬汽車1輛，另有4名擲9聖筊及1名8聖筊信徒，分別獲得機車和液晶電視。

王若存開心表示，過年陪家人一起到東石港口宮拜拜，母親認為她年底要結婚、運勢比較旺，鼓勵她擲筊參賽，沒想到媽祖對她特別好，讓她一連擲出11個聖筊， 結婚前一定還要來港口宮感謝媽祖，並在這裡拍婚紗照留念。

她說，就讀景美女中時曾代表參加世界拔河贏得冠軍，師大畢業後目前擔任代課老師，也希望媽祖庇佑讓她好運不停，能獲得正式教職。

港口宮總幹事陳啟林說，今年初一至初五共有逾2500名信徒參加擲筊大賽，人數比去年還多。連擲9個、8個聖筊都有4人並列，今天上午也擲筊分出3到7名。