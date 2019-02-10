漫步台南「老古石街」 親見文學耆老葉石濤筆下景色

2019-02-10 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南市中西區信義街保存舊時巷弄的氛圍，是個適合午後漫步巷弄的好地方。記者綦守鈺／攝影 分享 facebook 台南信義街以造礁珊瑚化石為建材又稱「老古石街」，巷尾還有保存良好的二級古蹟「兌悅門」，紅磚屋瓦、古厝、城牆仍留著些純樸氣氛，竪立在街頭的百年路牌也相當有特色，也應「府城歷史街區計畫」保存舊時巷弄的氛圍，是個適合午後漫步巷弄的好地方。

台南市中西區信義街保存舊時巷弄的氛圍，是個適合午後漫步巷弄的好地方。記者綦守鈺／攝影 分享 facebook 「府城是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方」，文學耆老葉石濤以台南生活百態為背景，寫下一篇篇古都的浪漫風情，「蝸牛巷」不僅此爆紅，另外，以造礁珊瑚化石為建材的「老古石街」現名為「信義街」的街區，也因葉老筆下的男主角曾居住在此而得名，讓台南多了一分文學的浪漫。

清末五條港區的老古石街，過去熱鬧非凡，今稱信義街，連結兌悅門，是歷史氛圍瀰漫的街道，走進街區裡彷彿掉進時光隧道，紅磚屋瓦、古厝、城牆多了些純樸，信義街巷尾還有五條港區內，保存良好的二級古蹟「兌悅門」，因位於正西方，取自八卦中的「兌」為其命名，是現今僅存還能通行的城門。