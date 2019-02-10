行啟記念館日治古雅木建築 漫遊斗六探訪歷史軌跡

2019-02-10 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林斗六雲中街生活聚落是日治時期警察宿舍群，現在是在地青年創意與產業延伸的基地。圖／范特喜微創文化提供 分享 facebook 想要深刻認識小鎮？不如到雲林縣斗六市輕鬆漫遊，一覽為了日本裕仁東宮皇太子興建的行啟記念館、日治時期的舊警察宿舍群－雲中街，每周日上午舉辦小農市集（三小市集），另有不定期的野餐音樂會活動，想要感受在地常民生活，不妨抽空來走踏。

斗六行啟記念館，約建於1927年，當年日本裕仁東宮皇太子御臨台灣，由地方仕紳吳克明發起，在地方鄉親捐款、官方共同集資興建而成，但裕仁太子並未到訪斗六，後來便成為當地的公民會館，作為當地居民公共聚會空間。

行啟記念館保存完整，紅磚建築外觀與淺綠色的窗框，都有歷史刻畫的痕跡，主要牆體結構為日治時期常見的磚牆體，屋架則為傳統木結構，建築格局方正，前門上方有一公字，外觀上為長開窗設計，且窗戶邊有鉛錘洞，鐵輪子，可將窗戶固定至任意高度（與北投溫泉博物館相似），屋簷下有藍色的通氣孔及封簷板建築設計以每面牆作為承重牆，因此室內沒有柱子。

整個建築物外觀與格局仍保持相當完整，吸引許多遊客造訪，館方將其定位為常民生活館，提供場域予市民及文化工作者租用，作為在地產業行銷、城市青年創作及創業基地。

距離行啟記念館不遠處，漫步就能走到「雲中街生活聚落」，雲中街隱身於雲林路與中山路交接的秘路，約興建於1937年，前身為斗六警察舊宿舍群，提供警察眷屬居住，與行啟紀念館同為雲林縣歷史建築。

雲中街有咖啡館、文創小店，不定期有市集活動，近年由范特喜微創文化與柳杉生活創意團隊加入，將在地特色、生活創意、社區經營的發想與創新創業結合，不定期舉辦各式講座、展覽、論壇、工作坊、體驗等活動，是在地青年創意與產業延伸的基地。