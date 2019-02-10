老藥師重拾畫筆 手繪民雄古地圖

2019-02-10 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



吳嘉文手繪近10個消失的店家和攤商圖。記者謝恩得／攝影 分享 facebook 年少時愛畫畫的藥局老板吳嘉文，為了老父要求承接家業當藥師，30多年後里畫筆，手繪早年民雄鬧區地景圖，標出許多早已消失的店家，更啟發大學老師開設「民雄學」。吳嘉文這1年多來又陸續將民國70年代的店家、攤販情景畫出來，完全憑記憶讓民雄街區歷史重現。

嘉義縣民雄七星藥局老板吳嘉文2年前受到兒子吳至鎧鼓舞拿出畫筆，將30多年前民雄鬧區的街景，手繪一筆一筆，一間一間的畫出來。民雄鬧區早年即因鐵、公路等交通運輸發達繁盛，聚集上百店家，有的清晨5點開門，有的經營到半夜，幾乎是24小時熱鬧。

不過民雄鬧區也因著發展快速，現今景觀和往昔完全不同，吳嘉文先畫出模擬街景店家布置圖，再訪談街坊鄰居，畫出半世紀前的民雄和鬧區地景圖，地圖上除了有道路、公共設施，更一一標示出當年店家名稱.

這張地圖後來印成限量明信片展售，引發許多迴響，在民雄的中正大學，傳播系最近開設課程「重構大學路」、「民雄學」，特地邀請吳嘉文、吳至鎧父子，帶著師生們講解民雄地景圖的故事。

這1年多來，吳嘉文再度拿起畫筆，將消失多年的民雄鬧區店家影像畫出來，即使沒有老照片參考，吳嘉文將從小玩到大的店家，從腦海中畫出來，陸續畫出碾米廠、蛇肉攤、棉被行和竹器行、復興路高牆邊老樹下的小漫畫店等約10幅作品。