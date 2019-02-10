老藥師重拾畫筆 手繪民雄古地圖
年少時愛畫畫的藥局老板吳嘉文，為了老父要求承接家業當藥師，30多年後里畫筆，手繪早年民雄鬧區地景圖，標出許多早已消失的店家，更啟發大學老師開設「民雄學」。吳嘉文這1年多來又陸續將民國70年代的店家、攤販情景畫出來，完全憑記憶讓民雄街區歷史重現。
嘉義縣民雄七星藥局老板吳嘉文2年前受到兒子吳至鎧鼓舞拿出畫筆，將30多年前民雄鬧區的街景，手繪一筆一筆，一間一間的畫出來。民雄鬧區早年即因鐵、公路等交通運輸發達繁盛，聚集上百店家，有的清晨5點開門，有的經營到半夜，幾乎是24小時熱鬧。
不過民雄鬧區也因著發展快速，現今景觀和往昔完全不同，吳嘉文先畫出模擬街景店家布置圖，再訪談街坊鄰居，畫出半世紀前的民雄和鬧區地景圖，地圖上除了有道路、公共設施，更一一標示出當年店家名稱.
這張地圖後來印成限量明信片展售，引發許多迴響，在民雄的中正大學，傳播系最近開設課程「重構大學路」、「民雄學」，特地邀請吳嘉文、吳至鎧父子，帶著師生們講解民雄地景圖的故事。
這1年多來，吳嘉文再度拿起畫筆，將消失多年的民雄鬧區店家影像畫出來，即使沒有老照片參考，吳嘉文將從小玩到大的店家，從腦海中畫出來，陸續畫出碾米廠、蛇肉攤、棉被行和竹器行、復興路高牆邊老樹下的小漫畫店等約10幅作品。
吳嘉文畫的寶島食堂，是鬧區少數僅存的早期建築物，更早以前是一樂酒家，磚木造的二層樓建築，裡面有竹編牆，他還畫了菜市場前的熟食攤盛況，當時是全民雄街區最精華區，夜夜萬頭攢動，三輪車進進出出，晚上11點依舊燈火通明，這張圖最令中年以上的民雄鄉民懷念。
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