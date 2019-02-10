暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季下月登場，暖冬效應影響，遊樂區阿里山工作站前20棵河津櫻，搶先綻放迷人花朵，春節盛開，吸引上山賞花遊客人潮。圖／阿里山工作站提供 分享 facebook 知名嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季下月登場，暖冬效應影響，遊樂區阿里山工作站前20棵河津櫻，搶先綻放迷人花朵，春節盛開，吸引上山賞花遊客人潮。嘉義林管處統計，大年初一至今天年初五，5天共計4萬1257名遊客入園，平均每天逾8000人，比去年同期3萬6965人，增加4292人，今天春節最後一天，預計還會湧入大批遊客上山。

春節天氣晴朗，陽光普照，是出遊好天氣，大阿里山區沿途景點多，包括奮起湖，鄒族原住民山美村及新美，以及達邦、樂野村，還有豐山村、來吉村，八八風災重建區有「台版合掌村」美譽的得恩亞納社區，阿里山國家風景區管理處附近還有八八風災重建社區逐鹿社區等，春節每天吸引遊客。

遊樂區阿里山工作站前20棵河津櫻，綻放美麗紅花，春節期間河津櫻盛開，工作站說，遊樂區接棒的唐實櫻，花苞已經開滿枝頭，預定本月底綻放，花季主角吉野櫻下個月開花，花季隨之登場，工作站前櫻王預定下個月下旬綻放。