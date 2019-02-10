黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田區新農人黃智宏將農業結合綠能和科技，種植黑木耳有成。圖／台南市農業局提供 分享 facebook 台南官田區新農人黃智宏原是職業軍人，退伍後在就讀崑山科技大學環境工程研究所期間，開啟對農業綠能和環控設施的興趣。2017年開始投入半環控的黑木耳栽培，以「綠能循環農業」獲得農委會農業好點子指定主題獎第2名。去年更發想「耳木益薪，廢木屑變黃金」，榮獲農委會農業好點子指定主題獎第1名。除了綠能環保生鮮木耳，還開發出乾木耳、黑木耳露、黑木耳黃金泡菜等產品，農業創業的步伐十分迅速而穩健。

台南官田區新農人黃智宏（右）與妹妹黃蕙敏一起攜手，將農業結合綠能和科技，發展黑木耳產業有成。圖／台南市農業局提供 分享 facebook 台南市農業局表示，黃智宏經營的「水星農場」是出自黃智宏妹妹黃蕙敏的巧思，水星這兩個字是由水、日、生三個字組合而成的，取農作物在乾淨的水源與日照環境之下生生不息生長的意思。

栽培黑木耳所需的水源取自於雨水回收的雨撲滿，再透過濾水設備淨化為RO純水，電力則來自農場屋頂的太陽能光電板，屋頂下緣還設計了一道集水槽，便於雨水的蒐集，任何資源都不輕易浪費。

黃智宏新穎進步的觀點與做法也獲得了農委會的青睞，2017年以「綠能循環農業」獲得農委會農業好點子指定主題獎第2名。後來面臨太空包廢棄物處理問題，他跟妹妹更突發奇想，運用菇包內容物的廢木屑來飼養雞母蟲，一方面解決廢菇包的農業廢棄物問題，另方面雞母蟲也帶來許多益處，譬如可餵養甲蟲、飼養雞隻，消化過後的糞便更是非常營養的肥料。去年以此概念發想「耳木益薪，廢木屑變黃金」的提案，榮獲農委會農業好點子指定主題獎第1名。

黃智宏感謝因參加台南市政府農業局的新農人計畫，跟著新農人們參與各種展售活動，對於事業剛起步的小農來說幫助很大，因為他自己生產的黑木耳是經由綠能供電和RO純水栽培，成本高、品質好，因此選擇不交盤商、自產自銷，參加展售就能增加曝光度。