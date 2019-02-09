連11個聖筊！ 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車

2019-02-09 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



財神爺上身！嘉義縣東石鄉港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，今天大年初五下午結束，來自南投縣埔里鎮的王姓女信徒，在大年初四連擲11個聖筊，贏得價值80多萬元的大獎轎車。第2名轎車大獎由連擲10個聖筊的信徒贏走。

港口宮總幹事陳啟林說，初一至初五共有逾2500名信徒參加擲筊大賽，人數比去年還多。王姓女信徒連擲11聖筊贏得最大獎轎車，另家住新北市林口區的林姓信徒，連擲10個聖筊，獲得價值60萬元轎車。

第3名連擲9個聖筊的有4人，明天上午9點擲筊，決定那3個人可以贏得機車。另一項大獎液晶電視，因為連擲8個聖筊的也有4人，必須擲筊決定由誰贏得液晶電視。

港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，連辦15年成了傳統，從年初一到初五，每天送1尊市價6萬元黃金媽祖，另統計擲出最多聖筊的參賽者，可獲得轎車等大獎。