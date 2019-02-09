連11個聖筊！ 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車
財神爺上身！嘉義縣東石鄉港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，今天大年初五下午結束，來自南投縣埔里鎮的王姓女信徒，在大年初四連擲11個聖筊，贏得價值80多萬元的大獎轎車。第2名轎車大獎由連擲10個聖筊的信徒贏走。
港口宮總幹事陳啟林說，初一至初五共有逾2500名信徒參加擲筊大賽，人數比去年還多。王姓女信徒連擲11聖筊贏得最大獎轎車，另家住新北市林口區的林姓信徒，連擲10個聖筊，獲得價值60萬元轎車。
第3名連擲9個聖筊的有4人，明天上午9點擲筊，決定那3個人可以贏得機車。另一項大獎液晶電視，因為連擲8個聖筊的也有4人，必須擲筊決定由誰贏得液晶電視。
港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，連辦15年成了傳統，從年初一到初五，每天送1尊市價6萬元黃金媽祖，另統計擲出最多聖筊的參賽者，可獲得轎車等大獎。
去年港口宮春節擲筊決賽，共有31名擲出6聖筊信眾在媽祖神像前對決，來自雲林縣空穿紅衣女孩蔡秀函，第一輪就以6聖筊勝出，開心將頭獎80多萬豐田2000CC轎車開回家。港口宮義工楊宏彬第二輪7聖茭勝出，贏得60多萬豐田1500CC轎車，今年前二大獎得主，擲茭聖杯遠超越去年得主，不必再參加決賽。
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