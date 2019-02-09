少女扮恐龍籌學費被打 黃偉哲慰問盼協助

2019-02-09 17:30 中央社 台南9日電



台南市一名16歲高職女學生穿著恐龍造型人偶裝在夜市表演賺學費，因在臉書發文指稱表演時遭人毆打引發關注。台南市長黃偉哲今天下午到警局與女學生見面，並指示相關單位協助。

這名16歲女學生有時會穿著恐龍人偶裝在夜市表演，並在一旁擺上寫有「奇寶恐龍感謝打賞」、「我是16歲女學生求學費」等牌子，不少逛夜市民眾曾經看過。

女學生昨天在臉書發文指稱在表演時被人打了一拳，鼻子流血染紅口罩，引起不少網友同情關注。警方透過管道聯絡上女學生後，黃偉哲下午到警察局與女學生見面懇談，了解是否有可以協助之處。

黃偉哲受訪時表示，經市府初步了解，女學生平日由祖父扶養，因祖父領有生活津貼，不是低收入戶。女學生想要自食其力賺取學費，很值得鼓勵。但因不願意讓家人知道，顯得相當低調。接下來會安排社工了解女學生生活情形，評估是否有可以協助之處。

黃偉哲表示，女學生有時也會在認養流浪狗攤位擔任志工，是很有愛心的人，希望她不要因這次的事，失去對社會的信心。並已建議她往後外出表演時，最好結伴而行。

他說，台南市已取消街頭藝人證照制度，現正研擬以登記方式來做低度管理，也希望民眾可以尊重街頭表演者。

警方指出，女學生表明暫不針對此事件提出告訴，將先朝違反社維法方向偵辦，盼找到嫌疑人到局說明。