全國聖體大會3月1日登場 教宗派特使訪台參加

2019-02-09 16:54 中央社 雲林縣9日電



天主教嘉義教區3月1日將辦「第4屆全國聖體大會（ECT）」，宣揚共融、服務和慈悲文化，教宗方濟各指派主管全球牧靈福傳的萬民福音部長費洛尼樞機主教任特使訪台參加。

外交部歐洲司副參事柯良叡說，這項訪問展現台梵之間密切的關係。

嘉義教區辦事處表示，據聖經記載，耶穌意識到受難日子到了，在最後晚餐時，當門徒的面，在祝福後擘開麵餅分給大家，並說「這是我的身體」；接著拿起酒祝謝後分享給大家說「這是我的血」，吃下代表聖體的麵餅象徵與神同在，舉行聖體聖事或在彌撒儀式最後領受聖體代表紀念耶穌、遵奉上天旨意與奉行聖德。

聖體大會是天主教會重要活動，教廷曾指派教育部長韋薩迪樞機主教訪台出席公元2016年全國聖體大會，傳達教宗祝福。

嘉義教區主教鍾安住表示，為讓台灣天主教會接軌國際聖體大會，台灣主教團於2010年春季會議通過提案，2011年舉辦首屆全國聖體大會，之後再決議每2到3年舉行全國聖體大會，7個教區輪流承辦，第4屆由嘉義教區承辦。

嘉義教區副主教吳終源表示，這屆全國聖體大會希望配合地方政府施政願景，推廣文化原鄉，深耕人文歷史空間，透過活動行銷雲林地景地產，帶動觀光，開創商機，讓基督之光照雲鄉。