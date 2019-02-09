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聖體大會序幕 嘉義教區健走募款

2019-02-09 16:55中央社 雲林縣9日電

天主教嘉義教區為籌辦今年3月1日在雲林舉行的「第4屆全國聖體大會」，去年3月舉辦「為基督而走」活動，教區主教、神職人員與教友健走4公里募款，揭開籌辦聖體大會序幕。

嘉義教區秘書長趙永吉神父告訴中央社記者，耶穌基督聖體是天主教信仰核心，在教友信仰生活中，以聖體當生命滋養，藉聖體大會傳達聖體核心意義，成為信仰、生活泉源，在實際生活中依耶穌基督教導、遵行天主旨意。

他說，早在去年3月3日就以「為基督而走」活動，為迎接今年聖體大會暖身，教區主教、神父及修女走出教會、走入人群，希望發揮帶頭作用，凝聚教區全體力量。

趙永吉表示，「為基督而走」活動從雲林縣土庫鎮中華殉道聖人天主堂健走4公里到雲林縣元長鄉鹿寮聖家天主堂，以「你健走，我捐款」募集各界踴躍支持，有錢出錢，有力出力。

趙永吉指天主教在台灣發展始於19世紀中期，1952年8月7日梵蒂岡教廷在台設置教區，全台現分台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄與花蓮教區，及金門與馬祖宗座署理區，有700多座教堂，其中嘉義教區1962年成立，涵蓋雲林縣、嘉義縣與嘉義市，橫跨閩南人聚集的嘉南平原與鄒族人聚集的阿里山區，有50多座教堂。

嘉義教區不乏百年天主堂，趙永吉表示，歷史最悠久的嘉義沙崙聖加大利納堂1876年開教，其次依序是雲林埔羌崙聖玫瑰堂（1877）、斗六聖玫瑰堂（1882）、斗南聖三堂（1890）、莿桐（樹仔腳）聖若瑟堂（1890）、鹿寮聖家堂（1890）、西螺聖伯多祿堂（1905）、崙背聖母聖心堂（1905）、嘉義梅山中華聖母朝聖地（1913）。

健走信仰耶穌
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