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大年初五月老牽姻緣 3搶1「公平競爭」

2019-02-09 13:41聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

下周四即為情人節，嘉義市大福興宮趕在情人節前舉辦千里一線牽的「拋繡球來幸福」活動，今天報名男女有212人，求緣女性32人，男性180人，一度繡球拋出，出現3搶一局面，女主角不知如何選，3男願意「公平競爭」。

大福興宮盼望工作中的男女尋求姻緣機會，金豬年可以脫單，「2019愛你依舊」；廟方現場加碼如果今年參加活動最後成為佳偶步上紅毯，贈送66個大餅祝賀。

大福興宮活動報名人數踴躍，共有212人，女性32人，男性180人，呈現男多女少的情況，年齡層從28歲到40歲，各行各業皆有，競爭激烈，甚至出現3搶一的局面，賴姓女主角一時不知如何選起，3名男士展現紳士風度，願意公平競爭，讓賴女慢慢選。

從事婚紗業的莊小姐今天在友人陪同下參與，她拋出繡球的霎那有2名男子接到不願放手，最後用猜拳決定，由軍職退伍、現為嘉義市環保局清潔隊員的林孟賢贏得，莊女表示，參加活動增加認識朋友的機會，而林孟賢說，彼此先互留聯絡方式，平常心交往。

主委曾東本表示，在古代拋繡球是求親，現代化的拋繡球趨近於是一種交誼，希望呼籲未婚男女忙於工作之外，不要忘了尋找對象，及早生育，在「2019愛你依舊、愛你永久」的日子裡，擁有充滿充實幸福的一年。

嘉義市大福興宮今天舉辦的「拋繡球來幸福」活動，賴姓女子（左二）的繡球由3名男士奪...
嘉義市大福興宮今天舉辦的「拋繡球來幸福」活動，賴姓女子（左二）的繡球由3名男士奪下。記者姜宜菁／攝影
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從事婚紗業的莊小姐（中）今天參加由嘉義市大福興宮所舉辦的「拋繡球來幸福」活動，盼...
從事婚紗業的莊小姐（中）今天參加由嘉義市大福興宮所舉辦的「拋繡球來幸福」活動，盼望金豬年可脫單。記者姜宜菁／攝影
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情人節婚紗生育
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