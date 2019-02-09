大年初五月老牽姻緣 3搶1「公平競爭」

2019-02-09 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



下周四即為情人節，嘉義市大福興宮趕在情人節前舉辦千里一線牽的「拋繡球來幸福」活動，今天報名男女有212人，求緣女性32人，男性180人，一度繡球拋出，出現3搶一局面，女主角不知如何選，3男願意「公平競爭」。

大福興宮盼望工作中的男女尋求姻緣機會，金豬年可以脫單，「2019愛你依舊」；廟方現場加碼如果今年參加活動最後成為佳偶步上紅毯，贈送66個大餅祝賀。

大福興宮活動報名人數踴躍，共有212人，女性32人，男性180人，呈現男多女少的情況，年齡層從28歲到40歲，各行各業皆有，競爭激烈，甚至出現3搶一的局面，賴姓女主角一時不知如何選起，3名男士展現紳士風度，願意公平競爭，讓賴女慢慢選。

從事婚紗業的莊小姐今天在友人陪同下參與，她拋出繡球的霎那有2名男子接到不願放手，最後用猜拳決定，由軍職退伍、現為嘉義市環保局清潔隊員的林孟賢贏得，莊女表示，參加活動增加認識朋友的機會，而林孟賢說，彼此先互留聯絡方式，平常心交往。