親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

長榮能華航不能？鄭文燦：若聽我的就不會有這次罷工

華航罷工今協商 交通部政次：不能協商完公司就垮了

春雨還不來！蘭潭巫家百年古井重現 仁義潭見沙洲

2019-02-09 11:25聯合報 記者魯永明╱即時報導

供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭水庫，水位直直落。記者魯永明／攝影
供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭水庫，水位直直落。記者魯永明／攝影
分享
農曆除夕適逢氣立春，農民忙著下田耕作，但至今仍未降春雨，供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，水位直直落，番路鄉仁義潭出現部分沙洲；嘉義市蘭潭水庫淹沒區的百年巫家古井現身。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴說，目前仁義潭水庫蓄水量1438萬噸，蓄水率56.80%，蘭潭水庫蓄水量408萬噸，蓄水率44.05，2座水庫串連供水，平均蓄水率50.42%。

雖然嘉義地區水情不如去年同期好，但曾文水庫及烏山頭水庫合計還有3億3000多萬蓄水量，南區水資局去年9月提前管控用水，加上曾文及烏山頭水庫與仁義潭蘭潭水庫聯合調撥用水，大嘉義地區水情燈號仍維持正常，期盼梅雨帶來雨水，若梅雨不來，聯合調撥用水可以撐到6月。

嘉義氣象站說， 元月至今，嘉義地區只降雨5毫米，2月至今未降雨，反觀去年元月降雨76.5毫米，2月降雨23.7毫米，今年暖冬，水氣少， 降雨不如去年。

蘭潭水位下降，讓水面下巫家百年水井重見天日，巫家祖先是大陸潮州府饒平縣客家人，早期定居蘭潭小公園下方淹沒區，日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家主要房舍都沉入水底，水井在枯水時才會浮現； 仁義潭水庫部分沙洲浮現，壩堤出現長長水漬。

南區水資局呼籲民眾「有水當思無水之苦」，加強節約用水，水資局將透過每日監看轄區各水庫蓄水量及河川流量，滾動式檢討因應措施，也會和社會各界共同努力，以積極作為與謹慎態度持續監控水情，確保枯水期間供水穩定。

供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭水庫，水位直直落，部分沙洲浮現。記者魯永明／攝...
供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭水庫，水位直直落，部分沙洲浮現。記者魯永明／攝影
分享
供應嘉義市民生及工業用水的蘭潭水庫，水位直直落。記者魯永明／攝影
供應嘉義市民生及工業用水的蘭潭水庫，水位直直落。記者魯永明／攝影
分享
春雨不來，嘉義市蘭潭水庫淹沒區的百年巫家古井浮現。記者魯永明／攝影
春雨不來，嘉義市蘭潭水庫淹沒區的百年巫家古井浮現。記者魯永明／攝影
分享

水庫蘭潭梅雨
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

嘉市介紹走春景點 馬英九明天初五來發紅包

2019-02-08 16:40

財運攏底「嘉」！嘉義5青年合資刮出300萬頭獎

2019-02-08 14:13

謝龍介、韓國瑜將合體 不談政治扮「廚郎」

2019-02-07 15:40

翁章梁發紅包：長輩等補助 牙醫生意變差

2019-02-07 15:06

影／感人！ 狗媽媽車禍重傷餵奶幼犬 送醫脫險

2019-02-07 13:30

連假9天台南遊客成長 「大魚的祝福」成熱門點

2019-02-07 11:45

古蹟整修活化 台南水道博物館成型

2019-02-06 14:34

台南市觀光工廠多 專業解說體驗產業知性之旅

2019-02-06 10:11

大年初一到麥寮摸蛤蜊 遊客：像在淘金

2019-02-05 21:57

想擁有純金的錢母嗎？ 北港武德宮財神金幣新春大方送

2019-02-05 18:41

買氣熱！嘉義市開出第一個大樂透百萬大紅包

2019-02-05 15:52

從小學生領市長紅包到醫學系 黃敏惠與鐵粉相見歡

2019-02-05 14:21

新春出帆！ 布袋觀光漁筏老船長海上巴士向遊客招手

2019-02-05 13:40

除夕夜拱範宮紅包滿天飛 好運男獲蘋果手機

2019-02-05 13:12

新春寺廟經濟發燒 港口宮擲筊祭轎車大獎吸引人潮

2019-02-05 13:09

黃敏惠發豬年小紅包超人氣 民眾大排長龍

2019-02-05 12:16

翁章梁回家鄉義竹鄉發紅包：不能讓鄉親漏氣

2019-02-05 09:36

西螺福興宮頭香哥 第一次搶頭香就上手

2019-02-05 00:32

新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42

垃圾清運量比平日多六成 嘉市清潔隊今加班

2019-02-04 11:59

西螺福興宮除夕守歲 7600個美金紅包大方送

2019-02-04 11:54

安太歲了沒？ 西螺福興宮說這幾個生肖請注意

2019-02-04 11:22

影／國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

2019-02-04 11:16

不只大同寶寶 高基榮收藏公仔如小型博物館

2019-02-04 11:03

事業有成回饋「嘉」鄉 米堤老闆兄弟 辦桌送紅包

2019-02-03 23:04

下營惡火嬤孫3死 茅港天后宮開急難救助專戶

2019-02-03 22:32

「笑倒萬里長城」？ 白河旅遊業者創新玩法迎新春

2019-02-03 15:13

影／米堤大飯店總經理李麗裕 除夕前回鄉辦愛心餐會

2019-02-03 14:52

影／張麗善高鐵站親迎鄉親「回家」 民眾又驚又喜

2019-02-03 13:01

另類「車神」 老董新春展2萬餘輛迴力車

2019-02-03 11:18

台南市四鯤鯓龍山寺 除夕夜熱鬧到年初六

2019-02-03 11:16

捕獲2條巨大午仔魚賺3萬元 如同中樂透

2019-02-03 08:29

「那個魚」外酥內軟真好吃 春節到嘉義東石嘗鮮

2019-02-03 08:28

傳承溪口國中的踢毽子榮光 學校主任籌拍紀錄片

2019-02-03 07:55

土地公占用台鐵地 獲允購地解套

2019-02-02 23:22

林內土地公廟占用部分鐵路用地 立委爭取終露曙光

2019-02-02 15:40

吃過牛奶果？營造老闆用蓋房子理念種水果

2019-02-02 15:20

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

嘉市3大批發市場貨源充足 市民忙著採買

2019-02-02 10:44
看更多

熱門文章

他爆議員收入和紅白包行情 網友：還蠻有guts的

2019-02-08 17:44

嘉市介紹走春景點 馬英九明天初五來發紅包

2019-02-08 16:40

清潔隊員春節清運辛苦 前市長竟呼籲民眾給紅包鼓勵

2019-02-09 10:22

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19

不問國運問蒼生 鹿港天后宮百年不變的堅持

2019-02-08 14:32

想領長腿花仙子紅包？明天到台中花博就對了

2019-02-08 18:01

桃園風禾公園滾輪滑梯暴紅 周邊違停多、警忙開單

2019-02-08 15:36

「鬼畫符」春聯看懂幾個字？ 網友：只認得迎財神

2019-02-08 15:28

財運攏底「嘉」！嘉義5青年合資刮出300萬頭獎

2019-02-08 14:13

清水地熱吸大量人潮 進園區必須乖乖排隊

2019-02-08 20:04

影／初四迎財神 人潮擠爆金山財神廟

2019-02-08 19:00

趁過年搶停車財！逢甲夜市一停車業者被抓到無照營業

2019-02-08 17:42

影／排14小時搶發財金 陳小姐：城隍爺叫我來排的

2019-02-08 16:35

中台怎麼玩？ 永靖「播夢種籽」地景迷宮探險去

2019-02-09 00:30

影／傳藝中心辦「博杯比賽」 搏出最多杯可拿獎金30萬

2019-02-08 19:35

五峰探獵人庇護所有「藝」思 萬片馬賽克拼出新埔漫畫世界

2019-02-09 00:30

春節連假好天氣 台南這些商圈景點人潮都爆了

2019-02-09 10:38

宮廟走春 寵物安太歲也夯

2019-02-09 00:30

春雨還不來！蘭潭巫家百年古井重現 仁義潭見沙洲

2019-02-09 11:25

彰化台鐵舊宿舍群 修澤蘭設計段長宿舍具特色

2019-02-08 14:38

花蓮吉安垃圾車恢復清運 今垃圾量預計破百噸

2019-02-08 13:39

彰化台鐵舊宿舍群再利用 文史團體盼生活化

2019-02-08 14:38

國際藝術家換工 重現原民生活

2019-02-09 00:30

初四接財神 花蓮金財神寶殿湧千人領美金錢母

2019-02-08 18:09

過年不只發福袋 侯友宜探訪弱勢贈平安袋

2019-02-08 20:30

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

走走8巷講講8巷 彰化台鐵舊宿舍群開創未來

2019-02-08 14:37

江漢童豬年個展至24日 傳遞生活美感

2019-02-08 16:59

維護車況順暢 宜縣警局推「交通快打」排解交通狀況

2019-02-08 19:53

年後甩肉挑戰 竹市三大免費運動看這裡

2019-02-09 11:44

影／把握假期 台東南田無敵海景讓你獨享

2019-02-09 12:13

花蓮海洋公園一周擠7萬遊客 七星潭每日湧上千車

2019-02-09 12:16

過年湧遊客 台南續推觀光工廠嘉年華

2019-02-09 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top