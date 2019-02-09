春雨還不來！蘭潭巫家百年古井重現 仁義潭見沙洲

2019-02-09 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭水庫，水位直直落。記者魯永明／攝影 分享 facebook 農曆除夕適逢氣立春，農民忙著下田耕作，但至今仍未降春雨，供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，水位直直落，番路鄉仁義潭出現部分沙洲；嘉義市蘭潭水庫淹沒區的百年巫家古井現身。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴說，目前仁義潭水庫蓄水量1438萬噸，蓄水率56.80%，蘭潭水庫蓄水量408萬噸，蓄水率44.05，2座水庫串連供水，平均蓄水率50.42%。

雖然嘉義地區水情不如去年同期好，但曾文水庫及烏山頭水庫合計還有3億3000多萬蓄水量，南區水資局去年9月提前管控用水，加上曾文及烏山頭水庫與仁義潭蘭潭水庫聯合調撥用水，大嘉義地區水情燈號仍維持正常，期盼梅雨帶來雨水，若梅雨不來，聯合調撥用水可以撐到6月。

嘉義氣象站說， 元月至今，嘉義地區只降雨5毫米，2月至今未降雨，反觀去年元月降雨76.5毫米，2月降雨23.7毫米，今年暖冬，水氣少， 降雨不如去年。

蘭潭水位下降，讓水面下巫家百年水井重見天日，巫家祖先是大陸潮州府饒平縣客家人，早期定居蘭潭小公園下方淹沒區，日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家主要房舍都沉入水底，水井在枯水時才會浮現； 仁義潭水庫部分沙洲浮現，壩堤出現長長水漬。