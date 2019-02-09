春節連假好天氣 台南這些商圈景點人潮都爆了

2019-02-09 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



春節連假天氣好，台南市經濟發展局統計今年各商圈、觀光工廠人潮夯爆，遊客絡繹不絕，今年大年初五還有春節特別活動，鼓勵民眾可把握機會全家出遊。

經發局表示， 春節期間位在安平商圈之安平運河遊船及過年前剛開展安平港濱歷史公園的公共藝術「大魚的祝福」，吸引大批遊客及網紅前往拍攝，初一到初三旅宿業幾乎全滿，許多遊客訂不到房間，初四至初五也湧入大量人潮。

另外今年海安商圈辦理「豬事大集活動」」及孔廟商圈辦理「孔廟財神迎金豬新春歡樂嘉年華走春賀歲活動」，均帶動大量遊客湧入臺南觀光旅遊。安平商圈、海安商圈、孔廟商圈三個商圈協會表示，春節期間人潮增加逾兩成，帶動店家營業額成長15％。

台南孔廟商圈下午3點還有財神爺「孔廟新春送紅包 金豬扭轉好運到」限量紅包大方送活動，拿到財神爺紅包除了可以得到財神爺的祝福外，還可以憑券玩財神扭蛋機乙次，另外孔廟商圈也特別舉辦「發現臺南 我眼中的孔廟商圈Instagram徵圖活動」，遊客只要拍下你眼中的孔廟商圈照片，上傳至Instagram，就有機會讓你的作品在台南孔廟商圈展出！活動詳情請參考臺南孔廟商圈臉書粉絲團。

台南市擁有全國最多的23家觀光工廠，分布於全市15區，春節也湧入爆滿人潮，比平日多年3成，其中奇美食品幸福觀光工廠受到親子歡迎，人潮比平常假日更多出5以上，營業額也都比往年增加2成以上；依觀光工廠類型區分「快意嚐美食」、「樂活愛保健」、「玩味賞創意」、「家居品時尚」之四大產業主題分類，春節期間都有各式DIY體驗活動，適合全家出遊。

另外，年輕人喜愛的西門淺草青春新天地，結合近年來盛行的樂活風潮與綠色意識，並常有年輕族群與公益協會團體進駐擺設二手市集，平時即有極高的人氣，春節期間，更湧入朝聖人潮，遊客數量比平常增加5成，知名攤位都吸引排隊人潮。

台南鹽水月津港燈節已成台南春節重頭戲，2月2日啟燈後將延續到3月3日，經發局表示，來鹽水除了賞燈外，更不能錯過當地美食小吃，位在月津港旁亦是燈節展示燈區之一的「鹽水觀光美食城」提供民眾乾淨整潔的用餐環境。美食城網羅道地美食，有著名的阿三意麵、傳承四代的胡家豬頭飯、曾獲經濟部樂活評鑑星等肯定的周碗粿、萬年刀削麵、以及以麻辣意麵聞名的甲上麵館等。