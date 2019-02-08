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嘉市介紹走春景點 馬英九明天初五來發紅包

2019-02-08 16:40聯合報 記者卜敏正╱即時報導

春節連假即將進入尾聲，嘉義市府推薦市區一天漫遊小旅行，包括的文化創意產業園區，林森東路的檜意森活村及嘉義公園內的射日塔、孔廟、史蹟資料館，吃喝玩樂樣樣滿足，市府還提醒，明天大年初五前總統馬英九與市長黃敏惠，中午11點50分將到嘉義市文財殿發放新春福卡及紅包。

嘉義車站旁的嘉義文化創意產業園區，原先為舊酒廠的文創園區，從大年初一到初六、每日11點到下午6點，都有「豬市大集」新春市集。初六(10日)下午1點還有蔡阿嘎的「環島挑戰號」，要號召100位鄉親來跟七月半所有團員一起PK躲貓貓。

嘉義市另一必遊景點是全台第一個森林文創園區、最大日式建築官舍群「檜意森活村」，園區共有29棟木造歷史建築，佔地約3.4公頃，在此除可欣賞木造歷史建築之美、感受濃厚日式風情外，各店鋪展售的知名特產、美食飲料及文創商品等亦值得細細品味。

嘉義公園擁有百年歷史，包含射日塔、孔廟、國寶級阿里山森林鐵道老火車頭等豐富景點，以及近期開幕的「昭和十八-史蹟資料館」。園內古木參天，涼亭水榭，風景秀麗，加上鄰近的林業、農業試驗所遍佈熱帶植物，讓民眾身處市區就可徜徉自然。市府新年期間設置賀年花圃，是民眾休閒、遊憩的最佳場所。

明天中午11點50分馬英九與黃敏惠在文財殿（林森東路470巷67號）發放新春福卡及紅包，初五玉皇宮（嘉義市安和街66號）發放發財金，大福興宮（嘉義市盧厝里盧義路490巷50附1號）舉辦月老祖廟拋繡球招親，歡迎參加。

嘉義文化創意產業園區，原先為舊酒廠的文創園區。圖／嘉義市府提供
嘉義文化創意產業園區，原先為舊酒廠的文創園區。圖／嘉義市府提供
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馬英九每次到嘉義都受到熱情歡迎。圖／本報資料照片
馬英九每次到嘉義都受到熱情歡迎。圖／本報資料照片
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嘉義市長黃敏惠（右三）明天中午將和前總統馬英九，1到嘉義市文財殿發放新春福卡及紅...
嘉義市長黃敏惠（右三）明天中午將和前總統馬英九，1到嘉義市文財殿發放新春福卡及紅包。圖／嘉義市府提供
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嘉義公園擁有百年歷史，園內古木參天，涼亭水榭，風景秀麗。圖／嘉義市府提供
嘉義公園擁有百年歷史，園內古木參天，涼亭水榭，風景秀麗。圖／嘉義市府提供
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全台第一個森林文創園區、最大日式建築官舍群「檜意森活村」。圖／嘉義市府提供
全台第一個森林文創園區、最大日式建築官舍群「檜意森活村」。圖／嘉義市府提供
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嘉義文化創意產業園區，原先為舊酒廠的文創園區。圖／嘉義市府提供
嘉義文化創意產業園區，原先為舊酒廠的文創園區。圖／嘉義市府提供
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歷史建築文創
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