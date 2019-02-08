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台南立委補選6搶1！郭國文善化牛墟拜年推廣當地文化

2019-02-08 13:24聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

台南市第二選區立委補選目前有民進黨提名的勞動部前政次郭國文、國民黨謝龍介，退出民進黨、以無黨身分參選的陳筱諭，以及無黨籍楊筱如、吳炳輝、徐國棟等6人。大年初四一早郭國文特地到善化牛墟向民眾拜年，也向外地國人介紹善化牛墟的歷史與特色。

郭國文表示，今天是豬年開春的第一次牛墟市集，除了向鄉親致意拜年外，也對明年就要滿150年歷史的牛墟，提出一些想法與鄉親一起努力。像是週邊交通的停車、對外地客接駁有進一步的規劃。

「150年來牛墟已經遷了三次，因此未來牛墟地點的永續經營也是重要的考量之一」，郭國文說，善化牛墟每逢每月的2、5、8日舉辦，大年初四是新年第一次的牛墟。從傳統的牛墟交易牛隻，一直到現代設立牛隻電宰場，牛肉湯也因此成為台南最有名的飲食之一，再創造地區發展與飲食新契機。

另外，郭國文說，未來盼爭取牛墟市集成為國家無形文化資產，並成為未來交通部觀光局推展海外觀光的景點之一，像是西班牙馬德里全歐洲最大最老的跳蚤市場El Rastro，每周日上午舉辦，從中世紀延續到現在，超過3500攤吸引來自無數的觀光客，盼能成為地方重要的文化與觀光特色。

大年初四一早郭國文特地到善化牛墟向民眾拜年，也向外地國人介紹善化牛墟的歷史與特色...
大年初四一早郭國文特地到善化牛墟向民眾拜年，也向外地國人介紹善化牛墟的歷史與特色。圖／郭國文提供
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大年初四一早郭國文特地到善化牛墟向民眾拜年，也向外地國人介紹善化牛墟的歷史與特色...
大年初四一早郭國文特地到善化牛墟向民眾拜年，也向外地國人介紹善化牛墟的歷史與特色。圖／郭國文提供
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大年初四一早郭國文特地到善化牛墟向民眾拜年，也向外地國人介紹善化牛墟的歷史與特色。圖／郭國文提供
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拜年民進黨
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