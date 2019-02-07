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金牌草莓達人開店創舉找烘焙達人創作藝術甜點

2019-02-07 17:22聯合報 記者魯永明╱即時報導

前嘉義大學有機市集自治會長葉宗瑋，4年前將榮獲世界金牌的草莓種植技術，從對岸引進回台經營觀光果園，去年又與遊學日本學習烘焙美術老師合作，在嘉義市開草莓甜點專賣店，從產地到餐桌「一條龍」直營，推出近20種草莓甜點，創造視覺效果藝術甜點，春節吸引許多客人上門。

一年一度草莓季登場，鮮紅欲滴草莓有著討喜外型，酸甜味道吸引人，尤其受年輕人及親子客群喜愛 ，葉宗瑋經營的有機農場草莓甜點專賣店「夏初一鮮果手工冰品烘焙」，由遊學日本學習烘焙美術老師，用頂級天然食材，手工製作近20種草莓甜點，創造草莓新農業風貌。

草莓甜點營造藝術視覺效果，色香味俱全，滿足消費者視覺味覺享受，有草莓聖誕樹、滿滿杯、香草蛋糕、奶酪、果凍、泡泡水、果醬、提拉迷酥等多樣甜點。

葉宗瑋在中埔鄉租地1.2公頃，經營「真武有機草莓農場」，他2008年到大陸武漢、北京及烏魯木齊等地，專研有機草莓等作物種植，2012年從47個參賽國家脫穎而出，榮獲第7屆世界草莓金牌獎，他的草莓外表像打一層天然蠟，口感鮮甜綿密。

金牌草莓被稱為「ＬＶ草莓」，他將大陸種植成功技術帶回台灣，不用化肥及農藥，費時半年整地改良土壤，獲得有機認證，草莓農場園區開放遊客採果，曾碰上颱風降雨慘賠，今年暖冬，草莓品質佳，除觀光果園，新經營的夏初一鮮果手工冰品烘焙店(詳情可上臉書夏初一鮮果手工冰品），位在嘉義市東區大雅路2段368號，營業時間：周三至周日下午1點到晚間6點。

金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓...
金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓甜點專賣店，推出近20種草莓甜點，創造視覺效果藝術甜點。圖／葉宗瑋提供
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金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓...
金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓甜點專賣店，推出近20種草莓甜點，創造視覺效果藝術甜點。圖／葉宗瑋提供
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金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓甜點專賣店，推出近20種草莓甜點，創造視覺效果藝術甜點，吸引客人上門。圖／葉宗瑋提供
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金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓甜點專賣店，推出近20種草莓甜點，創造視覺效果藝術甜點。圖／葉宗瑋提供
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金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓甜點專賣店，推出近20種草莓甜點，創造視覺效果藝術甜點。圖／葉宗瑋提供
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金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓甜點專賣店，推出近20種草莓甜點，創造視覺效果藝術甜點。圖／葉宗瑋提供
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金牌草莓達人、前嘉大有機市集自治會長葉宗瑋，與遊學日本學習烘焙美術老師合作開草莓甜點專賣店，推出近20種草莓甜點，創造視覺效果藝術甜點。圖／葉宗瑋提供
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