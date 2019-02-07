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翁章梁發紅包：長輩等補助 牙醫生意變差

2019-02-07 15:06聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣長翁章梁今天走訪各鄉鎮市宮廟，發金豬紅包給縣民，並說明老人補助活動假牙政策，表示很多牙醫師反映，補助假牙政策公布後，牙醫診所生意變差，但補助政策需地方議員支持，預估3月將1.2億元預算送交議會審查，順利的話4月就可以實施。

翁章梁今天在立委陳明文、蔡易餘等人陪同，走訪六腳娘媽堂、太保慧明社醒善堂、太保水牛厝玉皇宮、太保後潭平安宮、水上苦竹寺、水上璿宿上天宮、鹿草圓山宮、鹿草城隍廟和番路紫雲寺，向鄉親拜年發紅包。

翁章梁說，寺廟是許多人生活記憶，他記得小時候過年，長輩都會帶小孩到廟裡拜拜，安太歲、點光明燈，祈求新的一年平安健康，長大後也會到廟裡向神明說說心裡事，寺廟是許多人的心靈寄託。

翁章梁除發紅包，也說明65歲以上老人活動假牙補助政策，只要順利通過、實施，未來老人全口活動式假牙補助4萬元，半口活動式假牙2萬元，部分活動式假牙1.5萬元。

蔡易餘也提醒，基層關切房屋稅聲音，翁章梁說，105年7月嘉義縣房屋標準單價因調幅太高，有的甚至調高328％，導致房屋稅平均漲幅高達81％，但房屋稅很複雜，磚造、水泥構造、鋼構和鐵皮屋稅率不同，住宅、工廠和飯店、餐廳也不同，低樓層和高樓層的房子單價也不同。

他說，與副縣長和財稅局討論後，決定調整房屋單價，單價調降達50％、40％、30％不等，平均調降幅度20％，民眾負擔可減輕。

嘉義縣長翁章梁今天走訪各鄉鎮市宮廟，發金豬紅包給縣民。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣長翁章梁今天走訪各鄉鎮市宮廟，發金豬紅包給縣民。圖／嘉義縣府提供
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嘉義縣長翁章梁今天走訪各鄉鎮市宮廟，發金豬紅包給縣民，說明老人補助活動假牙政策。...
嘉義縣長翁章梁今天走訪各鄉鎮市宮廟，發金豬紅包給縣民，說明老人補助活動假牙政策。圖／嘉義縣府提供
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嘉義縣長翁章梁今天走訪各鄉鎮市宮廟，發金豬紅包給縣民。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣長翁章梁今天走訪各鄉鎮市宮廟，發金豬紅包給縣民。圖／嘉義縣府提供
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翁章梁紅包蔡易餘
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