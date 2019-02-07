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木造洋風建築 台南廳長官邸

2019-02-07 14:16中央社 台南7日電

廢墟中重生 展現日治風情2 2001年成功大學建築研究所一名博士生拿著台南老地圖，在東區荒蕪中找到一棟木造洋風建築，外觀破舊宛如鬼屋，博士生卻高興地像是挖到寶，這棟建築就是日治台南廳長官邸。

日治台南廳長官邸座落於東區育樂街，位於國立台南一中旁，約建於1899年至1901年間，是日治初期3縣3廳時期，台南地區行政長官台南廳長的宿舍，整棟建築分為洋式和日式兩種不同風格，尤其是木造洋風，在台南更是罕見。

第二次世界大戰日本戰敗撤離後，這座官邸短時間作為公務人員的宿舍，隨著時光流逝，逐漸被人遺忘，當地人也知道有這麼一座建築，但因廢棄閒置太久，也沒有人會刻意靠近，就這樣任由官邸淹沒在荒蕪中。

已被台南市長黃偉哲延攬到小內閣，2月1日出任台南市政府觀光旅遊局長的陳信安，2001年正在就讀成大建築研究所博士班，追逐老建築是他的課業，也是興趣，當時他拿著日治台南地圖，按圖索驥，無意間看到「廳長官舍」4個字，就騎著機車一路搜尋，在一片雜草中找到這棟建築。

台南廳長官邸是和洋風一體，但陳信安發現時，和館已遭火吻，只剩洋館及和館的殘蹟；陳信安立刻通報台南市政府，文獻委員會隔週火速通過列為市定古蹟，以免遭到進一步的破壞。

不過，台南廳長官邸雖被列為台南市定古蹟，卻沒有受到立意良善的保護，2007年台南登革熱肆虐，台南一中著手清理環境，外包廠商竟拆除和館遺構及洋館部份門廊，事後讓建築界及文史工作者大為扼腕。

2014年，台南市政府才斥資新台幣2322萬元修復洋館，2015年1月完工，同時也保留了和館遺址，只是修復工程完工後，後院精緻石雕洗手台卻不知去向。

2017年9月，市府首次對外開放2天，供人參觀，在此之前，僅時任台南市長的賴清德在台南廳長官邸接待過2次外賓，許多台南人根本不知道有這棟建築物的存在。

在陽光微風下，走進台南廳長官邸這棟僅存洋館的建築，恍惚一頭栽進時光隧道，置身於百年前的時空環流中，不知今夕是何夕，思古幽情油然而生，正因如此，市府也決定週休日開放參觀，安排導覽人員在場解說，讓遊客得以慕名而來，不會被拒於大門外，敗興而歸。

建築南一中修復
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