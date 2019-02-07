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總督府台南支局 標記台灣最早鹽田

2019-02-07 14:15中央社 台南7日電

廢墟中重生 展現日治風情1 遊客在台南南區鹽埕漫步，總能不經意看到「台灣第一鹽」的壓克力看板，再往前一望，日治台灣總督府專賣局台南支局就在眼前，標記了台灣最早鹽田的所在。

台南是台灣早期鹽業重鎮，早在日治實施鹽專賣制度前，鹽埕就已遍佈鹽田，鹽埕南側的瀨口鹽場，是明鄭時期就已闢設的天日曬鹽場，如今鹽埕鹽田雖不復見，但當地宗教重地的鹽埕北極殿前，還有瀨口鹽場歷史的記載，日治台灣總督府專賣局台南支局這棟建築物就在北極殿旁。

提起台南支局，其實這棟建築原本不在鹽埕，而是1919年將烏樹林支局旗下的高雄紅毛港出張所廳舍解體，再將木料「移築」到鹽埕，專責台南鹽業的運作及輸送。

二戰後，日本撤離台灣，台南支局建築曾有鹽警駐守，政府停止徵收鹽稅後，鹽警改為保安警察，最後這座建築由台鹽管理，閒置多年，外觀殘破，連當地人都不知道這棟破房子到底是什麼。

10多年前，國營事業民營化，不少日治建築面臨拆除的命運，引起文化界人士重視，台南支局也是其一，才被列為台南市定古蹟，市府更著手整修，始成今貌。

台灣總督府專賣局檔案顯示，當時高雄的紅毛港出張所、台南的烏樹林出張所、台南支局、安平出張所的廳舍，都採用相同的設計圖，差別僅在附屬的設計各有不同型態，台南支局則是目前保存下來的日式廳舍中，唯一採用「移築」方式建成的。

台南支局具有濃烈的日式風格，玄關使用懸魚、寶塔、寶珠和牛腿等日式建築的裝飾性元素，破風板也使用特殊造型，迴廊柱及斜撐以簡單的倒角修飾木構件邊緣線條，融合了西洋風情。

台南支局2017年完成修復後，2018年委由「漫漫弄咖啡店」經營，合約3年，純賣咖啡，不賣輕食，只是遊客發現這棟建築去年底懸掛耶誕布條、紅色燈籠及春聯等裝飾，讓人視覺混亂，未免可惜。

日式建築北極殿咖啡
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