影／感人！ 狗媽媽車禍重傷餵奶幼犬 送醫脫險

2019-02-07 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉一隻年約6歲流浪母狗，昨晚疑因車禍造成左後腿受傷、骨盆疑似骨折等傷勢，但母狗受傷後仍忍痛躺在路邊餵奶，6隻幼犬伏在母狗懷中吸食母奶，經愛狗人士直播，吸引上萬人點閱、關心，愛狗人士今天清晨將母狗送醫，目前仍在獸醫院救治，已脫離險境、擇期手術。

嘉義市王媽媽狗園園長鄭又瑋表示，昨天晚上在愛狗社團中發現一篇貼文，希望大家幫忙救助，民雄鄉葉子寮有流浪母狗被車撞傷，他趕到現場發現，母狗疑因為車禍受傷無法動彈，只能側躺地上哀號，但懷中還有6隻幼犬正在吸奶。

鄭又瑋說，民雄葉子寮位置相當偏遠，附近村民發現母狗時已受傷嚴重，正在路旁工寮餵奶，他現場檢視研判母狗約6歲，研判被車撞傷，立即先將母狗及幼犬帶回園區安置，並聯繫3所認識的動物醫院，但因為放年假，僅嘉義市博東路丸三動物醫院，有動物醫師能趕回醫院急診。