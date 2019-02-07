「人才招募」放紅包 孩子錯愕家長無言

2019-02-07 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



喜迎新春，雲林縣西螺鎮公所於春節期間邀街頭藝人在西螺東市場表演，不料卻因「紅包」內容物，引來鎮民憤怒。有家長在臉書社團「西螺囝仔」PO文，指大年初一帶孩子去看表演，孩子上台跳舞表演結束後，主辦單位送來紅包，裡面卻是「人才招募」，讓孩子相當錯愕，自己的喜悅也沒有了。

對此，西螺鎮公所表示，這是「美麗的誤會」，公所沒顧慮到收到紅包的人的心情，感到抱歉，而「人才招募」，是一群想號召外出的西螺人回家的年輕人所發起，盼眾人能互相支持，讓更多人回鄉，看見西螺的改變。

該民眾拍下人才招募單並於臉書PO文，紙張上寫著「最溫柔的家鄉革命，西螺青年，我們需要你」、「西螺有夢」等；但他認為，小朋友就很高興上去表演拿紅包了，拿到紅包歡喜的打開紅包，居然裡面裝的是人才招募，而且是一張紙張，當下小朋友非常錯愕，而自己瞬間喜悅也沒有了。

該民眾也說，年初一的紅包就算裡面放個糖果都好，怎麼會是一張人才招募的紙張，實在是太不合實宜了，這讓小朋友失望而且外縣市民眾到西螺來玩也會印象很差。