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「人才招募」放紅包 孩子錯愕家長無言

2019-02-07 12:47聯合報 記者邱奕能╱即時報導

喜迎新春，雲林縣西螺鎮公所於春節期間邀街頭藝人在西螺東市場表演，不料卻因「紅包」內容物，引來鎮民憤怒。有家長在臉書社團「西螺囝仔」PO文，指大年初一帶孩子去看表演，孩子上台跳舞表演結束後，主辦單位送來紅包，裡面卻是「人才招募」，讓孩子相當錯愕，自己的喜悅也沒有了。

對此，西螺鎮公所表示，這是「美麗的誤會」，公所沒顧慮到收到紅包的人的心情，感到抱歉，而「人才招募」，是一群想號召外出的西螺人回家的年輕人所發起，盼眾人能互相支持，讓更多人回鄉，看見西螺的改變。

該民眾拍下人才招募單並於臉書PO文，紙張上寫著「最溫柔的家鄉革命，西螺青年，我們需要你」、「西螺有夢」等；但他認為，小朋友就很高興上去表演拿紅包了，拿到紅包歡喜的打開紅包，居然裡面裝的是人才招募，而且是一張紙張，當下小朋友非常錯愕，而自己瞬間喜悅也沒有了。

該民眾也說，年初一的紅包就算裡面放個糖果都好，怎麼會是一張人才招募的紙張，實在是太不合實宜了，這讓小朋友失望而且外縣市民眾到西螺來玩也會印象很差。

家長PO文也引起不少網友回應，有網友說「重要的不是紅包的價值，是收到紅包的感受！不是收到祝福，是感到被欺騙！」、「有驚沒有喜啦」、「如此這般的方式招募人才真的是醉了」；但也有民眾肯定主辦單位的用心，認為主辦單位為了讓更多西螺年輕人回家，發揮巧思做宣傳的功勞也不可免。

喜迎新春，雲林縣西螺鎮公所於春節期間邀街頭藝人在西螺東市場表演，不料卻因「紅包」...
喜迎新春，雲林縣西螺鎮公所於春節期間邀街頭藝人在西螺東市場表演，不料卻因「紅包」內容物，引來鎮民憤怒。有家長在臉書社團「西螺囝仔」PO文，指大年初一帶孩子去看表演，孩子上台跳舞表演結束後，主辦單位送來紅包，裡面卻是「人才招募」。圖／截取自西螺囝仔臉書社團
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喜迎新春，雲林縣西螺鎮公所於春節期間邀街頭藝人在西螺東市場表演，不料卻因「紅包」...
喜迎新春，雲林縣西螺鎮公所於春節期間邀街頭藝人在西螺東市場表演，不料卻因「紅包」內容物，引來鎮民憤怒。有家長在臉書社團「西螺囝仔」PO文，指大年初一帶孩子去看表演，孩子上台跳舞表演結束後，主辦單位送來紅包，裡面卻是「人才招募」。圖／截取自西螺囝仔臉書社團
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紅包街頭藝人
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