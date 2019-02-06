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舊淨水池如天然洞穴 吸引嬌客成賞蝠秘境

2019-02-06 14:40中央社 台南6日電

位於台南的國定古蹟原台南水道在多年前卸下供水任務後閒置，其中的淨水池區因光線昏暗，宛如天然洞穴一般，意外吸引蝙蝠族群棲息。市府進行生態營造，順勢打造為特色景點。

原台南水道可概分為水源地、淨水池區兩個區域。淨水池區的主要建物為歐洲城堡造型，依地形而建；建物入口前方還有191個階梯，在台灣是相當少見的建物設計。

淨水池以往是用來貯存經過濾處理的曾文溪水，再以重力給水方式送到台南市區供應民生用水。在台南水道卸下供水任務後，淨水池區一直閒置，但主體設施並未有太多損壞。可能因為環境類似天然洞穴，加上比較潮濕，又沒有人為干擾，吸引蝙蝠族群到這裡棲息。

台南市政府文化局長葉澤山表示，原台南水道在被指定成為古蹟後，政府準備進行整修時意外發現這群嬌客，市府還曾委託生態學者進行調查研究。消息傳出後，被許多愛好生態的民眾傳為賞蝠秘境，名氣也漸漸高了起來。

葉澤山表示，平日棲息在淨水池區的蝙蝠族群約數百隻，以台灣特有種的台灣葉鼻蝠為主，另外還有少量的小鼻蹄蝠與摺翅蝠，相當珍貴。

他說，為了持續留住這批嬌客，整修淨水池區時特別把天花板表面弄得粗糙些、刻意留下一些凹凸不平的地方，讓蝙蝠吊掛時較容易抓牢，減少「摔死」的數量。下方地面上原有的蝙蝠糞便，在整修時暫時移走，完成整修後也全部物歸原位。建物大門刻意留下兩個洞口沒有封死，方便蝙蝠進出。

葉澤山表示，蝙蝠生態區在每年10月至隔年2月這段時間開放參觀，以每天4梯次限量售票方式管控入區人數。每年3月至9月為蝙蝠繁殖期，就把這個地方留給大自然。

他說，配合原台南水道的古蹟維修活化，淨水池區的蝙蝠生態也會成為重要特色，園區的功能將更多元。

蝙蝠國定古蹟文化局
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