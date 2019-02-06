親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

更新／嘉里大榮倉儲悶燒火勢持續 1死1命危仍有4人失聯

獨家／郭台銘豬年報喜？傳曾馨瑩悄懷第四胎

原台南水道轉型 特色老建物搭配新造景

2019-02-06 14:39中央社 台南6日電

台南市政府規劃將位於山上區的國定古蹟原台南水道打造成為花園水道博物館園區，日治時期留下的特色建物頗吸引人目光，淨水池區如歐洲城堡式的建物，在台灣更是少見。

原台南水道在2002年由當時的台南縣政府指定為古蹟，2005年成為國定古蹟，但早年因產權管理、維修等權責分散在自來水公司與合併升格前的台南縣、市政府，沒有全面開放民眾參觀，一直不像台南其他古蹟景點一樣擁有高知名度。

直到台南縣市合併升格，水公司把建物及器械設備捐給市府，市府得以展開整體性規劃；並與中央合作進行整修，前後已投入經費約新台幣2億元。

台南市政府文化局長葉澤山表示，原台南水道可概分為水源地、淨水池區兩個區域。水源地的兩棟主要建物濾過器室與加壓唧筒室雖然保存還算良好，但經過幾次地震影響，結構需要進行補強。另外，在整修過程中陸續發現下方有地基掏空現象，除了灌漿加固，也先後打了100多支入地12公尺深的基樁。

葉澤山表示，日本人當初採用挑高式設計，整體結構不僅通風，也相當漂亮。整修的原則是將建物及器械設備盡量保持原貌，並回復到可以使用的狀況。部分無法實際呈現的運作情形，將來朝向以圖表或虛擬動畫等方式，讓園區更富有教育意義。

他說，因以往沒有全面對外開放，原台南水道園區內保有大面積較未受人為干擾的樹林。經委託學術單位調查，曾發現貓頭鷹、環頸雉等鳥類棲息，未來將設林間步道，讓民眾可通過森林、走到高地遠眺周邊景觀。另外，以往曾是日本人用來打高爾夫球的區域，將規劃為植栽花園區，現在旁邊還種了許多櫻花。

葉澤山說，山上花園水道博物館將會是有具文化深度、生態保育、及戶外休憩等功能的新景點。

國定古蹟博物館貓頭鷹
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

台南市觀光工廠多 專業解說體驗產業知性之旅

2019-02-06 10:11

大年初一到麥寮摸蛤蜊 遊客：像在淘金

2019-02-05 21:57

想擁有純金的錢母嗎？ 北港武德宮財神金幣新春大方送

2019-02-05 18:41

買氣熱！嘉義市開出第一個大樂透百萬大紅包

2019-02-05 15:52

從小學生領市長紅包到醫學系 黃敏惠與鐵粉相見歡

2019-02-05 14:21

新春出帆！ 布袋觀光漁筏老船長海上巴士向遊客招手

2019-02-05 13:40

除夕夜拱範宮紅包滿天飛 好運男獲蘋果手機

2019-02-05 13:12

新春寺廟經濟發燒 港口宮擲筊祭轎車大獎吸引人潮

2019-02-05 13:09

黃敏惠發豬年小紅包超人氣 民眾大排長龍

2019-02-05 12:16

翁章梁回家鄉義竹鄉發紅包：不能讓鄉親漏氣

2019-02-05 09:36

西螺福興宮頭香哥 第一次搶頭香就上手

2019-02-05 00:32

新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42

垃圾清運量比平日多六成 嘉市清潔隊今加班

2019-02-04 11:59

西螺福興宮除夕守歲 7600個美金紅包大方送

2019-02-04 11:54

安太歲了沒？ 西螺福興宮說這幾個生肖請注意

2019-02-04 11:22

影／國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

2019-02-04 11:16

不只大同寶寶 高基榮收藏公仔如小型博物館

2019-02-04 11:03

事業有成回饋「嘉」鄉 米堤老闆兄弟 辦桌送紅包

2019-02-03 23:04

下營惡火嬤孫3死 茅港天后宮開急難救助專戶

2019-02-03 22:32

「笑倒萬里長城」？ 白河旅遊業者創新玩法迎新春

2019-02-03 15:13

影／米堤大飯店總經理李麗裕 除夕前回鄉辦愛心餐會

2019-02-03 14:52

影／張麗善高鐵站親迎鄉親「回家」 民眾又驚又喜

2019-02-03 13:01

另類「車神」 老董新春展2萬餘輛迴力車

2019-02-03 11:18

台南市四鯤鯓龍山寺 除夕夜熱鬧到年初六

2019-02-03 11:16

捕獲2條巨大午仔魚賺3萬元 如同中樂透

2019-02-03 08:29

「那個魚」外酥內軟真好吃 春節到嘉義東石嘗鮮

2019-02-03 08:28

傳承溪口國中的踢毽子榮光 學校主任籌拍紀錄片

2019-02-03 07:55

土地公占用台鐵地 獲允購地解套

2019-02-02 23:22

林內土地公廟占用部分鐵路用地 立委爭取終露曙光

2019-02-02 15:40

吃過牛奶果？營造老闆用蓋房子理念種水果

2019-02-02 15:20

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

嘉市3大批發市場貨源充足 市民忙著採買

2019-02-02 10:44

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

嘉義東石掌潭村靠這味 重啟社區食堂

2019-02-01 23:10

彈藥庫全列歷史建築 嘉義番路鄉長反對

2019-02-01 23:06

嘉市教育處長葉國樑 要當教育示範城市

2019-02-01 23:02

大埔戀愛島浪漫打卡 曾文湖畔新春抽獎砂鍋魚頭

2019-02-01 20:41
看更多

熱門文章

父託夢！ 普悠瑪事故董家人餐廳重新開張

2019-02-05 21:32

高雄「路平」馬路被惡搞潑白漆？ 警：油漆桶掉落地面

2019-02-05 18:56

想擁有純金的錢母嗎？ 北港武德宮財神金幣新春大方送

2019-02-05 18:41

高雄走春新增私房景點 3D彩繪公園搶先亮相

2019-02-05 21:19

抽國運籤 新北湧蓮寺抽出上上籤

2019-02-05 19:56

白天賞花夜間賞燈 溪州公園熱鬧到元宵夜

2019-02-05 21:58

初一好天氣 台中遊樂園、百貨現人潮

2019-02-05 17:10

影／五代同堂 太平張氏家族五百人大團圓

2019-02-06 13:56

台北街頭光雕展今登場 23萬顆LED燈泡打造夢幻場景

2019-02-05 21:17

蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17

春節假期不想出門塞車 彰化縣政府整理旅行懶人包

2019-02-05 20:06

金豬年「拚經濟」 基隆奠濟宮求得「商」運途中平

2019-02-05 19:54

大年初一到麥寮摸蛤蜊 遊客：像在淘金

2019-02-05 21:57

免開車遊全台／北部 人文與自然一次滿足

2019-02-06 01:04

免開車遊全台／金門 一次造訪63尊風獅爺

2019-02-06 01:24

嘉市文財殿擲筊借發財金信眾擠爆 總統明來發紅包

2019-02-05 17:54

大楊油庫與美軍宿舍群 見證美國在台歷史

2019-02-06 10:32

溫暖屏東值得玩久一點 潘孟安、吳念真大力行銷

2019-02-06 11:46

台中聯勤招待所閒置 環團想留市府擬改建

2019-02-06 10:30

「光之饗宴」台北亮了

2019-02-05 23:20

不只有美軍 台中聯勤招待所有在地回憶

2019-02-06 10:31

春節胖多少？ 宜蘭國民運動中心今到初五縣民半價

2019-02-06 10:57

免開車遊全台／中部 鄉間漫遊追著咖啡香

2019-02-06 01:05

免開車遊全台／東部 外國客最愛自然秘境

2019-02-06 01:10

年節百貨不打烊 巨城人潮今破6萬

2019-02-05 19:54

台南市觀光工廠多 專業解說體驗產業知性之旅

2019-02-06 10:11

台中花博南投周適逢情人節 南投人可享半價

2019-02-06 13:23

影／盧秀燕手繪金豬紅包 民眾領到直呼幸運

2019-02-06 15:21

古蹟整修活化 台南水道博物館成型

2019-02-06 14:34

免開車遊全台／南部 故宮南院等你來尋寶

2019-02-06 01:08

近一甲子記憶 前美軍官盼保留台中聯勤招待所

2019-02-06 10:31

海生館自美洲引進巨藻 新春打卡熱點

2019-02-05 18:09

台南孔廟御匾特展 鄭成功文物館供蓋章留念

2019-02-06 11:16

女婿回娘家活動 高雄市茄萣廟埕辦桌

2019-02-06 15:42

舊淨水池如天然洞穴 吸引嬌客成賞蝠秘境

2019-02-06 14:40

原台南水道轉型 特色老建物搭配新造景

2019-02-06 14:39

大溪百年首位女木匠師 黃裕凰走出自己的路

2019-02-06 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top