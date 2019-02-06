古蹟整修活化 台南水道博物館成型

2019-02-06 14:34 中央社 台南6日電



位於台南市山上區的國定古蹟原台南水道興建於日治時期，供應台南市區民生用水直到烏山頭水庫及曾文水庫陸續完成。台南市政府規劃轉型為水道博物館，盼成為有文化深度的景點。

台南水道的水源取自曾文溪，經唧筒揚水至沉澱池沉澱再送至濾過器室；經濾材或加藥過濾等過程，再利用送出唧筒室將水送至南側的山上淨水池內貯水。最後以重力給水方式，供應整個台南市居民的民生用水。

台南市政府文化局長葉澤山表示，當時的台灣總督府衛生顧問技師巴爾登（W. K. Burton）與濱野彌四郎進行台南地區的水源、水質的調查後，於1912年（大正元年）開始建設，工期共歷時10年之久。聽說當時從台南水道送到市區的民生用水，在不用加壓的情況下還可送到5樓高，實在要佩服決定要在此處設計水利工程的人。

葉澤山表示，在烏山頭水庫及曾文水庫陸續完工啟用後，台南水道陸續卸下給水重任，所有器械設備在1982（民國71年）年除役。雖然至今經歷多年，但大部分的器械設備還算保存良好；但建物經過戰爭及地震等天災人禍損害，如果要活化利用，需要進行相當程度的整修。

他說，原台南水道的建物及器械雖原屬自來水公司管理，但合併升格前的台南市政府及台南縣政府各自擁有部分土地的所有權，情況比較複雜。直到台南縣市合併升格，自來水公司也決定把相關設施都捐給市府，才得以展開整體性規劃，並向中央爭取經費進行整建。

葉澤山表示，原台南水道見證日治時期衛生工程現代化的發展歷史；建築與空間形式頗具特色，是相當有價值的文化資產。加上整個園區面積廣闊，自然生態維持得很好，搭配植栽等視覺規劃後，可成為適合踏青的場所。市府決定朝「山上花園水道博物館」目標前進，希望打造一個有文化深度的景點。