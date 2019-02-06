台南市觀光工廠多 專業解說體驗產業知性之旅

2019-02-06 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市觀光工廠林立，無論是介紹美食的香腸博物館，燕窩觀光工廠，還是生產足弓矯正器的紅崴科技集團，都有專業人員導覽，讓遊客展開知性的產業之旅。

黑橋牌香腸博物館新設置巨型香腸拼盤，把團圓桌上香腸拼盤變身超大型裝置藝術，還有懷舊的十八豆仔復古腳踏車，讓人彷彿回到50年代，回憶起在廟口博香腸的快樂時光。

香腸博物館位置在南區往安平旅遊必經的台17線道路上，年初二至初六正常營業。一樓有烤香腸等熟食提供，還有全系列商品供遊客選購。二樓文化展區主要介紹世界各國香腸的種類及由來，其中的世界香腸圍牆，介紹各國民眾愛吃的香腸。

紅崴科技集團位於安南區營運總部觀光工廠，介紹專業足部科學知識。觀光工廠有大型真牛皮巨靴，以12件牛皮製成，長243公分、高118公分，寬68公分，還有精彩光雕秀。

今年1月27日，紅崴科技集團以新產品─「LiZi亮子紗穴位雕塑科技褲」、「LiZi亮子紗多功能科技袖套」，參加 「2019 IIFME科威特第十一屆中東國際發明展」勇奪2面金牌、2面特別獎。工廠增設亮子紗館，介紹新產品。春節期間休館，2月11日恢復營運。

南區新百祿燕窩觀光工廠，年初二起開放，透過互動科技體驗，讓民眾了解燕窩生產過程。工廠內設DIY專區，親子體驗燕窩透過人力的細心加工後，變為營養佳餚。