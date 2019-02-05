大年初一到麥寮摸蛤蜊 遊客：像在淘金

2019-02-05 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



俗語「一兼兩顧、摸蛤仔兼洗褲」，是一舉兩得之意，雲林縣麥寮鄉公所為推動在地農業文創，打造台灣第一座貨櫃市集，並結合台塑與麥寮拱範宮，推出新春系列活動，強打麥寮無毒農產，今天大年初一在海豐與興華社區，舉辦摸蛤蜊和農產特展，吸引大批民眾參加，新春第一天下水摸蛤蜊，許多遊客說，遇水則發，在水中摸蛤仔像在淘金，將招來財運。

台塑今天則在興華社區玉安宮前廣場舉辦「台塑企業農漁輔導成果展，好農好漁在麥寮」活動，展售豐富的漁產農作，全都是掛保證的無毒產品，麥寮鄉長蔡長昆說，台塑長期以來委託朝陽科大、高雄科大輔導在地農漁民，成果豐碩，不論質或量都大大提升，今天大年初一展示輔導成果並發送現金券，免費品嘗農漁美食，相當有意義。

蔡長昆說，為發展地方觀光休閒產業，鄉公所斥資千萬元，打造國內第一座「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，吸引許多在地小農進駐，有麥寮特產的養生黑蜆、外銷各國的美生菜、在地麥子製成的麥類食品，產品豐富，應有盡有，五顏六色貨櫃屋賣場更成為遊客拍照打卡熱門景點。

今天起到初三，在興華社區玉安宮前廣場、生菜物語館、海豐社區體驗農場、新吉社區金木園區、噢麥樂OhMyLove貨櫃市集、國定古蹟拱範宮媽祖廟推出各種迎春活動，包括農漁特產美食試吃品嘗、藝文音樂饗宴、街頭藝人表演、美生菜沙拉吧、摸蛤仔、烤地瓜、水煮玉米，還有拱範宮摸彩抽大獎，讓民眾有吃又有玩，並提供免費接駁車服務。蔡鄉長歡迎各界把握機會來拜媽祖、遊麥寮。