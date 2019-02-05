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大年初一到麥寮摸蛤蜊 遊客：像在淘金

2019-02-05 21:57聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

俗語「一兼兩顧、摸蛤仔兼洗褲」，是一舉兩得之意，雲林縣麥寮鄉公所為推動在地農業文創，打造台灣第一座貨櫃市集，並結合台塑與麥寮拱範宮，推出新春系列活動，強打麥寮無毒農產，今天大年初一在海豐與興華社區，舉辦摸蛤蜊和農產特展，吸引大批民眾參加，新春第一天下水摸蛤蜊，許多遊客說，遇水則發，在水中摸蛤仔像在淘金，將招來財運

台塑今天則在興華社區玉安宮前廣場舉辦「台塑企業農漁輔導成果展，好農好漁在麥寮」活動，展售豐富的漁產農作，全都是掛保證的無毒產品，麥寮鄉長蔡長昆說，台塑長期以來委託朝陽科大、高雄科大輔導在地農漁民，成果豐碩，不論質或量都大大提升，今天大年初一展示輔導成果並發送現金券，免費品嘗農漁美食，相當有意義。

蔡長昆說，為發展地方觀光休閒產業，鄉公所斥資千萬元，打造國內第一座「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，吸引許多在地小農進駐，有麥寮特產的養生黑蜆、外銷各國的美生菜、在地麥子製成的麥類食品，產品豐富，應有盡有，五顏六色貨櫃屋賣場更成為遊客拍照打卡熱門景點。

今天起到初三，在興華社區玉安宮前廣場、生菜物語館、海豐社區體驗農場、新吉社區金木園區、噢麥樂OhMyLove貨櫃市集、國定古蹟拱範宮媽祖廟推出各種迎春活動，包括農漁特產美食試吃品嘗、藝文音樂饗宴、街頭藝人表演、美生菜沙拉吧、摸蛤仔、烤地瓜、水煮玉米，還有拱範宮摸彩抽大獎，讓民眾有吃又有玩，並提供免費接駁車服務。蔡鄉長歡迎各界把握機會來拜媽祖、遊麥寮。

麥天摸蛤仔在海豐社區登場，上百名遊客一同進入村子的水塘，在限定時間內比賽摸蛤蜊，風和日麗遊客下水體驗古早「摸蛤仔兼洗褲」的樂趣，不到三分鐘撿了上百顆肥美的蛤，「太好玩了」遊客說，彎腰摸蛤滿辛苦但當摸到一顆顆蛤，像撿到金子一樣，頗有淘金的樂趣，將為今年帶來財運，很有意思。

麥寮鄉公所斥資千萬元，打造國內第一座「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，販售各種...
麥寮鄉公所斥資千萬元，打造國內第一座「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，販售各種在地農特產。記者蔡維斌／翻攝
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麥寮鄉今天推出摸蛤仔，吸引大批遊客參加，每個人捲起褲管下水像在淘金，賣力撈拾水中...
麥寮鄉今天推出摸蛤仔，吸引大批遊客參加，每個人捲起褲管下水像在淘金，賣力撈拾水中蛤蜊。記者蔡維斌／攝影
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麥寮鄉長蔡長昆到各活動據點發送新春福袋，帶動春節氣。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長蔡長昆到各活動據點發送新春福袋，帶動春節氣。記者蔡維斌／翻攝
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麥寮鄉今天推出摸蛤仔，吸引大批遊客參加，每個人捲起褲管下水像在淘金，賣力撈拾水中...
麥寮鄉今天推出摸蛤仔，吸引大批遊客參加，每個人捲起褲管下水像在淘金，賣力撈拾水中蛤蜊，每個人摸蛤成果不錯。記者蔡維斌／翻攝
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麥寮鄉長蔡長昆到各活動據點發送新春福袋，帶動春節氣。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長蔡長昆到各活動據點發送新春福袋，帶動春節氣。記者蔡維斌／翻攝
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麥寮鄉公所斥資千萬元，打造國內第一座「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，販售各種...
麥寮鄉公所斥資千萬元，打造國內第一座「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，販售各種在地農特產。記者蔡維斌／翻攝
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麥寮鄉今天推出摸蛤仔，吸引大批遊客參加，每個人捲起褲管下水像在淘金，賣力撈拾水中...
麥寮鄉今天推出摸蛤仔，吸引大批遊客參加，每個人捲起褲管下水像在淘金，賣力撈拾水中蛤蜊，每個人摸蛤成果不錯。記者蔡維斌／翻攝
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貨櫃市集財運
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