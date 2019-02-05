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想擁有純金的錢母嗎？ 北港武德宮財神金幣新春大方送

2019-02-05 18:41聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

想擁有純金的錢母嗎？大年初三和初四到國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮就有機會拿到純金打造的「武德金幣」作為錢母，武德宮說，今年發行15萬份錢母紅包送給全國民眾，其中有300份是純金的財神金幣，想不想成為今年金幣錢母的幸運得主，新春到武德宮拜財神是最佳選擇。

北港鎮武德宮財神廟今年推出一連串新春旺財活動，廟方準備15萬個小錢母紅包與300個紀念金幣大放送，除夕深夜11點開廟門搶頭香，即為新春旺財活動暖身，發放第一批錢母小紅包，當晚即吸引上萬民眾參加，求財人潮大排長龍，把偌大的武德宮繞了三圈，工作人員發錢母發到手軟。

武德宮主委林安樂說，今年特地製作300個999純金打造的武德紀念幣，總價值超過40萬元，也放在錢母的小紅包中一起發放，幸運的民眾即可獲得一枚印有武德宮財神爺及「天官武財神」大印的金幣，可永久典藏，極具紀念價值，大年初三和初四會再發放錢母紅包，民眾千萬別錯過，歡迎來拜財神，為新的一年求得好財運。

今年武德宮更推出許多文創新品，深受年輕人喜愛，包括招財元寶泡茶器、葫蘆造型手機與名片座、黑虎寶寶禮盒、黑虎布偶、旺財磚鳳梨酥、財神一卡通等，討喜又實用。

今天大年初一，一大早武德宮廟裡廟外就擠滿人潮，信徒人人燒發財金，廟方開放正殿的虎將軍神龕供民眾「換錢求財」，許多人也拿著錢包或用雙手觸抱大元寶及招財神童，以求得財運。

武德宮兩天來估計已湧進超過15萬人潮，廟旁新打造的文創市集和文創樂咖啡，除夕至初六新春賀歲不打烊，讓民眾度過一個充滿財氣與文創的金豬年。

新春到北港武德宮拜財神求財運的民眾擠得水洩不通。記者蔡維斌／攝影
新春到北港武德宮拜財神求財運的民眾擠得水洩不通。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮金爐的發財金燒得火旺旺。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮金爐的發財金燒得火旺旺。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮今年特地打造300個純金的財神紀念金幣，放在錢母小紅包中，幸運民眾有機...
北港武德宮今年特地打造300個純金的財神紀念金幣，放在錢母小紅包中，幸運民眾有機會免費獲得金幣錢母。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮今年特地打造300個純金的財神紀念金幣，放在錢母小紅包中，幸運民眾有機...
北港武德宮今年特地打造300個純金的財神紀念金幣，放在錢母小紅包中，幸運民眾有機會免費獲得金幣錢母。記者蔡維斌／攝影
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信徒走進武德宮即可擁抱金元寶、求財運。記者蔡維斌／攝影
信徒走進武德宮即可擁抱金元寶、求財運。記者蔡維斌／攝影
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北港武德宮今年特地打造300個純金的財神紀念金幣，放在錢母小紅包中，幸運民眾有機...
北港武德宮今年特地打造300個純金的財神紀念金幣，放在錢母小紅包中，幸運民眾有機會免費獲得金幣錢母。記者蔡維斌／攝影
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武德宮開放正殿下方的虎將軍神龕供信徒「換錢求財」，吸引成千上萬民眾排隊膜拜換錢。...
武德宮開放正殿下方的虎將軍神龕供信徒「換錢求財」，吸引成千上萬民眾排隊膜拜換錢。記者蔡維斌／攝影
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武德宮的招財神童也是信徒的最愛，大家爭相觸摸生財。記者蔡維斌／攝影
武德宮的招財神童也是信徒的最愛，大家爭相觸摸生財。記者蔡維斌／攝影
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紅包文創北港
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