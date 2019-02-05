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嘉市文財殿擲筊借發財金信眾擠爆 總統明來發紅包

2019-02-05 17:54聯合報 記者魯永明╱即時報導

今天大年初一，祈福求財的嘉義市文財殿，從早到晚，湧入大批信眾，廟方春節初一到初五提供借發財金服務，信眾帶身分證，連擲2個聖杯，就可向廟方借600元發財金，信眾大排長龍，廟方準備6000份發財金，總統蔡英文明天下午1點45分來發紅包。

文財殿內外人潮擠爆，廣場外借發財金服務處，信眾排成多條人龍，依序擲筊，連擲2個聖杯，就可向廟方借600元發財金，文財殿總幹事林天河說，今天排隊借發財金信眾數千人，出借發財金須在1年內償還，600元要活用，將其混入日常金錢使用或生意收支，許多信眾都會加倍奉還。

廣場還有許多攤販賣刮刮樂彩券，生意強強滾，許多信眾拜完文財神就買刮刮樂，試手氣求財，廟方還找道士為走平安橋的信眾祈福； 販售財神爺公仔攤位熱賣；財神爺分文武，國內武財神超過九成從雲林北港武德宮分靈，文財神多由文財殿分靈，這兩間寺廟是財神爺祖廟。

文財神指商朝因忠諫紂王遭剖心的「比干」，因其無心，管理錢財不偏心，保佑「正財運」； 文財殿重

視社會公益，年年款捐贈弱勢學童午餐、獎學金、贊助藝文活動。

林天河說，前行政院長江宜樺、林全及賴清德，任內都到文財殿參拜，明天下午1點45分，總統蔡英文要來發送紅包，廟方已高掛歡迎總統紅布條；警方為維護總統安全，不敢大意，到場勘查，規劃部署廟內外周邊交通及安全勤務。

今天大年初一，祈福求財的嘉義市文財殿，從早到晚，湧入大批信眾。記者魯永明／攝影
今天大年初一，祈福求財的嘉義市文財殿，從早到晚，湧入大批信眾。記者魯永明／攝影
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嘉義市文財殿販售財神爺公仔飾物攤位，生意強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市文財殿販售財神爺公仔飾物攤位，生意強強滾。記者魯永明／攝影
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大年初一，嘉義市文財殿從早到晚，湧入大批信眾，廟方初一到初五提供借發財金服務，信...
大年初一，嘉義市文財殿從早到晚，湧入大批信眾，廟方初一到初五提供借發財金服務，信眾連擲2個聖杯，就可借600元發財金，信眾大排長龍。記者魯永明／攝影
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今天大年初一，祈福求財的嘉義市文財殿，從早到晚，湧入大批信眾方還找道士為走平安橋...
今天大年初一，祈福求財的嘉義市文財殿，從早到晚，湧入大批信眾方還找道士為走平安橋的信眾祈福。記者魯永明／攝影
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大年初一，嘉義市文財殿從早到晚，湧入大批信眾，廟方初一到初五提供借發財金服務，信...
大年初一，嘉義市文財殿從早到晚，湧入大批信眾，廟方初一到初五提供借發財金服務，信眾連擲2個聖杯，就可借600元發財金，信眾大排長龍。記者魯永明／攝影
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發財金刮刮樂蔡英文
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