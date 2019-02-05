買氣熱！嘉義市開出第一個大樂透百萬大紅包

2019-02-05 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



財神爺發威，除夕夜台彩威力彩、大樂透開獎，全台誕生38名百萬富翁，嘉義市日日興彩券行中獎第一個大樂透百萬大紅包得主，嘉義市彩券工會總幹事江時君說，台彩新春加碼助威，大樂透大紅包及2000元刮刮樂買氣熱，比去年銷量增加。

日日興彩券行陳姓老闆說，中百萬大紅包顧客，電腦選號，買大樂透回家兌獎中獎；台彩公告顯示，大樂透、威力彩頭獎雖然無人中獎，但大樂透春節大紅包開出47組，總中獎注數為57注，其中，38組為一注獨得，其餘為2注或3注均分，換言之，除夕夜38人中百萬元，是大樂透連續加碼第4天，開出最多組數、最多百萬富翁的一天。

江時君說，今年台彩推出的2000元刮刮樂，祭出2000萬元大獎，還有5輛賓士車，又有大樂透大紅包加碼，刺激買氣，彩券行為應付春節買氣，過年前批購彩券、大樂透、刮刮樂囤貨，昨天隔壁雲林有人刮中2000萬元，吸引大批民眾上門購買試手氣。

江時君說，過年前，發生刮刮樂搶案，搶匪是嘉義人，曾在嘉義犯案，讓彩券業者人心惶惶，為防搶，警方加強彩券行巡邏，他表示，台彩券今年針對春節電腦型彩券加碼幣8億元，維持去年加碼水準，其中以360組100萬元大樂透「春節大紅包」最受矚目。