新春出帆！ 布袋觀光漁筏老船長海上巴士向遊客招手

2019-02-05 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



去年823水災重創嘉義縣沿海布袋鎮觀光，災後，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處將高跟鞋教堂委託民營，搶救觀光，觀光回溫；經營觀光漁船筏老船長陳冠魁，去年離鄉到彰化縣鹿港小鎮，開小吃店，最近又回鄉，新春初一到初五，布袋港潮間帶海上巴士，重新快樂出帆，歡迎遊客搭乘。

陳冠魁原任職國內名列前茅電子業，92年夏天回故鄉布袋，那時才27歲，從電子業到陌生觀光旅遊，滿懷希望熱誠回鄉，父親是討海漁夫，配合縣府轉型觀光漁業，讓父親從漁夫變成載遊客出遊的船長，是他的驕傲，去年觀光漁業大環境變差，他轉型海味小吃，盼危機能化為轉機。

陳冠魁和親友經營觀光漁船筏，最多有4艘船筏及8名員工，取得嘉縣核發第一張娛樂漁船合法執照，以漁船筏做海上觀光巴士，帶遊客從海上認識布袋沿海景觀， 吸引中外遊客，海上觀光巴士體驗路線，包括無人島沙洲體驗；暢遊八掌溪、登上無人島，賞紅樹林海茄苳、認識蚵的養殖；悠遊布袋港、海上趴趴GO，欣賞海上牧場、認識蚵的養殖法、享受鮮蚵現剖現吃的美味。