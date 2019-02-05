親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／林來瘋紀念日豪攻11分 老鷹137:129連勝

翁章梁回家鄉義竹鄉發紅包：不能讓鄉親漏氣

2019-02-05 09:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

今天大年初一，嘉義縣長翁章梁上午回家鄉義竹鄉發送紅包，翁是首位義竹出身的縣長，一大早鄉親們就大排長龍等候領取紅包，現場熱閙滾滾。

翁章梁偕同立委蔡易餘及義竹鄉長黄阿家，在修緣禪寺發送紅包，翁章梁說，他是義竹第一位縣長，不能讓鄉親漏氣，就職後每天從早拚到晚，認真做好縣長，就如咱農家所說的，做事照起工（照規矩）。

春節連續假期9天，除了除夕外，翁章梁從初一到初三將分別在山、海和平原區各大寺廟發紅包，縣府初一至初三在北回歸線太陽館將舉辦一連串新春活動，讓鄉親在快樂與溫暖的氣氛中迎接新年。

文化觀光局為搭配豬年及9天連假，也以「玩豬格格」為名設計9條9宮格景點，讓遊客跟著9宮格一格一格玩，除了經典景點阿里山、奮起湖外，也加入茶園風光、沿海景色及適合親子全家出遊的景點。

大年初一（5日）至初三（7日）發紅包時間地點如下：

初一：08:30義竹修緣禪寺、09:10布袋新塭嘉應廟、09:50布袋嘉應廟、10:10布袋過溝建德宮、11:00東石先天宮、11:30東石港口宮、14:00溪口天臺殿、14:50溪口北極殿、15:50朴子配天宮、16:40朴子牛挑灣龍安宮。

初二：07:50朴子石碼宮、08:30新港溪北六興宮、09:10民雄大士爺廟、10:00大林安霞宮、11:00新港奉天宮、14:00梅山太平三元宮、14:40梅山玉虛宮、15:30竹崎真武廟、16:10竹崎灣橋北極殿、16:50中埔聖天宮。

初三：08:30六腳娘媽堂、09:10太保惠明社醒善堂、09:40太保水牛厝玉皇宮、10：20太保後潭平安宮、10：50 水上苦竹寺、11：30水上璿宿上天宮、14：00鹿草圓山宮、14：40鹿草城隍廟、15:50番路紫雲寺。

嘉義縣長翁章梁回家鄉義竹鄕發送紅包，鄉親大排長龍。記者魯永明/攝影
嘉義縣長翁章梁回家鄉義竹鄕發送紅包，鄉親大排長龍。記者魯永明/攝影
分享
嘉義縣長翁章梁發送紅包行程表。記者魯永明/攝影
嘉義縣長翁章梁發送紅包行程表。記者魯永明/攝影
分享
嘉義縣長翁章梁回家鄉義竹鄕發送紅包，鄉親大排長龍。記者魯永明/攝影
嘉義縣長翁章梁回家鄉義竹鄕發送紅包，鄉親大排長龍。記者魯永明/攝影
分享
嘉義縣長翁章梁回家鄉義竹鄕發送紅包，鄉親大排長龍。記者魯永明/攝影
嘉義縣長翁章梁回家鄉義竹鄕發送紅包，鄉親大排長龍。記者魯永明/攝影
分享

紅包翁章梁北極殿
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

西螺福興宮頭香哥 第一次搶頭香就上手

2019-02-05 00:32

新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42

垃圾清運量比平日多六成 嘉市清潔隊今加班

2019-02-04 11:59

西螺福興宮除夕守歲 7600個美金紅包大方送

2019-02-04 11:54

安太歲了沒？ 西螺福興宮說這幾個生肖請注意

2019-02-04 11:22

影／國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

2019-02-04 11:16

不只大同寶寶 高基榮收藏公仔如小型博物館

2019-02-04 11:03

事業有成回饋「嘉」鄉 米堤老闆兄弟 辦桌送紅包

2019-02-03 23:04

下營惡火嬤孫3死 茅港天后宮開急難救助專戶

2019-02-03 22:32

「笑倒萬里長城」？ 白河旅遊業者創新玩法迎新春

2019-02-03 15:13

影／米堤大飯店總經理李麗裕 除夕前回鄉辦愛心餐會

2019-02-03 14:52

影／張麗善高鐵站親迎鄉親「回家」 民眾又驚又喜

2019-02-03 13:01

另類「車神」 老董新春展2萬餘輛迴力車

2019-02-03 11:18

台南市四鯤鯓龍山寺 除夕夜熱鬧到年初六

2019-02-03 11:16

捕獲2條巨大午仔魚賺3萬元 如同中樂透

2019-02-03 08:29

「那個魚」外酥內軟真好吃 春節到嘉義東石嘗鮮

2019-02-03 08:28

傳承溪口國中的踢毽子榮光 學校主任籌拍紀錄片

2019-02-03 07:55

土地公占用台鐵地 獲允購地解套

2019-02-02 23:22

林內土地公廟占用部分鐵路用地 立委爭取終露曙光

2019-02-02 15:40

吃過牛奶果？營造老闆用蓋房子理念種水果

2019-02-02 15:20

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

嘉市3大批發市場貨源充足 市民忙著採買

2019-02-02 10:44

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

嘉義東石掌潭村靠這味 重啟社區食堂

2019-02-01 23:10

彈藥庫全列歷史建築 嘉義番路鄉長反對

2019-02-01 23:06

嘉市教育處長葉國樑 要當教育示範城市

2019-02-01 23:02

大埔戀愛島浪漫打卡 曾文湖畔新春抽獎砂鍋魚頭

2019-02-01 20:41

華山嘉義縣市送出1320份年菜 義工幫孤苦老人大掃除

2019-02-01 19:57

香嫩好吃港式蘿蔔糕 挹注東石掌潭社區站起來

2019-02-01 19:28

運河星鑽下月完工 新臨安橋、金華橋終於要通了

2019-02-01 18:13

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

年前傳愛 350份愛心年菜送抵雲林斗南弱勢家庭

2019-02-01 15:59

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

黃敏惠賀歲影片 帶你飽覽嘉義之美

2019-02-01 12:30

阿伯一通電話促成雲林快捷通車 交通部長親送鄉親上車

2019-02-01 11:21

竹子枕木編造鐵道茶屋 奮起湖收回14處林地新景點

2019-02-01 10:39

影╱霸氣女警喝斥雙刀男就逮 女副市長贈茶表揚

2019-02-01 09:51
看更多

熱門文章

高嘉瑜回老家當店員生意差 網笑「應是穿不夠辣」

2019-02-04 17:48

影／國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

2019-02-04 11:16

安太歲了沒？ 西螺福興宮說這幾個生肖請注意

2019-02-04 11:22

墾丁春節貴房價砍殺消費者？ 業者喊冤：淡旺季不能比

2019-02-04 16:29

春節期間 彰化縣各鄉鎮市垃圾清運資訊報你知

2019-02-04 14:07

老外瘋台灣好行 必搭花東路線親睹太魯閣

2019-02-04 13:48

去年沒有 今年竹縣走春新景點曝光了

2019-02-04 23:12

影／超刺激！大甲鎮瀾宮搶頭香 眼鏡男神速插香拔頭籌

2019-02-04 23:42

西螺福興宮頭香哥 第一次搶頭香就上手

2019-02-05 00:32

影／韓國瑜家年菜曝光 這些是他的最愛

2019-02-04 11:45

南投IG打卡必去秘境 當網紅不用人擠人

2019-02-04 23:34

新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42

桃園IG打卡必去秘境 怎麼拍都美

2019-02-04 23:44

盧秀燕的圍爐私房菜 竟與多子多孫有關

2019-02-04 23:02

西螺福興宮除夕守歲 7600個美金紅包大方送

2019-02-04 11:54

除夕夜南瑤宮頭香哥出爐 蘆洲分局帥氣波麗士奪得

2019-02-05 00:32

桃園不會人擠人又好玩的景點 不吝嗇報你知

2019-02-04 23:28

高嘉瑜老家私房年夜飯曝光 她指定要「這一味」

2019-02-04 18:54

春節逛故宮南院 2條路線玩遍嘉義、台南

2019-02-04 13:46

迎接9天春節連假 南迴公路拚經濟

2019-02-04 10:51

獼猴現身墾丁大街 不怕生還用屁股對著你

2019-02-04 19:22

全國最濃年味在這裡 歡樂宜蘭年今晚圍爐跨年守歲

2019-02-04 23:36

豬年春遊又懶懶…用點小聰明 不必人擠人

2019-02-05 09:00

柯文哲吐槽空氣瓶浪費國家錢 中市府：盧秀燕自掏腰包

2019-02-05 09:47

春節台中哪裡最人擠人？ 大家都推海線這處商城

2019-02-04 23:08

歷史建物草山派出所 走過85年古今歲月

2019-02-04 10:55

除夕夜這些人回不了家 排班陪他們圍爐最暖心

2019-02-04 19:20

春節玩台中 這些地方讓你逆著人潮走

2019-02-04 23:33

垃圾清運量比平日多六成 嘉市清潔隊今加班

2019-02-04 11:59

影／三六九山莊年初二恢復入園 山莊缺水須背水上山

2019-02-04 17:50

影／解厄添福就靠它 陳府將軍廟七星橋開放至元宵

2019-02-04 12:24

檳榔樹下屏東可可 拼上世界金牌巧克力

2019-02-04 10:57

明明是冬天！ 高市出現首例本土登革熱 20多歲女性住院

2019-02-04 11:07

盧秀燕發紅包行程公開 初一初二連跑七宮廟

2019-02-04 12:07

除夕守歲 這間廟要送二千隻金豬撲滿

2019-02-04 13:30

像國父革命11次才成功 她摸索出金瓜石「暖心」滋味

2019-02-05 08:52

一場車禍改變人生 他靠獅子頭美味奮力向前

2019-02-04 22:44

靠燈會串兩岸！ 南投推城市友誼燈區 杭州、寧波最吸睛

2019-02-04 14:01

落山風生機 恆春半島有機農業悄悄形成

2019-02-04 10:59

不只大同寶寶 高基榮收藏公仔如小型博物館

2019-02-04 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top