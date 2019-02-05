翁章梁回家鄉義竹鄉發紅包：不能讓鄉親漏氣

2019-02-05 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天大年初一，嘉義縣長翁章梁上午回家鄉義竹鄉發送紅包，翁是首位義竹出身的縣長，一大早鄉親們就大排長龍等候領取紅包，現場熱閙滾滾。

翁章梁偕同立委蔡易餘及義竹鄉長黄阿家，在修緣禪寺發送紅包，翁章梁說，他是義竹第一位縣長，不能讓鄉親漏氣，就職後每天從早拚到晚，認真做好縣長，就如咱農家所說的，做事照起工（照規矩）。

春節連續假期9天，除了除夕外，翁章梁從初一到初三將分別在山、海和平原區各大寺廟發紅包，縣府初一至初三在北回歸線太陽館將舉辦一連串新春活動，讓鄉親在快樂與溫暖的氣氛中迎接新年。

文化觀光局為搭配豬年及9天連假，也以「玩豬格格」為名設計9條9宮格景點，讓遊客跟著9宮格一格一格玩，除了經典景點阿里山、奮起湖外，也加入茶園風光、沿海景色及適合親子全家出遊的景點。

大年初一（5日）至初三（7日）發紅包時間地點如下：

初一：08:30義竹修緣禪寺、09:10布袋新塭嘉應廟、09:50布袋嘉應廟、10:10布袋過溝建德宮、11:00東石先天宮、11:30東石港口宮、14:00溪口天臺殿、14:50溪口北極殿、15:50朴子配天宮、16:40朴子牛挑灣龍安宮。

初二：07:50朴子石碼宮、08:30新港溪北六興宮、09:10民雄大士爺廟、10:00大林安霞宮、11:00新港奉天宮、14:00梅山太平三元宮、14:40梅山玉虛宮、15:30竹崎真武廟、16:10竹崎灣橋北極殿、16:50中埔聖天宮。