新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



已亥年（豬年）金豬賜福民安樂，嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖駐臺第398年，奉天宮除夕夜遵循古禮舉行「開廟門、搶頭香」活動，吸引來自全省的善信集聚在廟前的廣場，人人手持清香，興高采烈一起等待農曆大年初一的到來，愈夜愈熱鬧，27歲游理任搶奪頭香，祈願可以交女友。

信眾滿心期待新春吉時的「開廟門、搶頭香」活動，並免費贈送新春限量15000份金豬賜福造型紅包。廟方表示，今年9天連假，比往年多出一倍的人參與搶頭香活動，立委陳明文和嘉義縣長翁章梁也在場與民守歲。

奉天宮晚間11點15分準時開廟門，居住在嘉義市的游理任搶到頭香；他第二次搶，此次有備而來，著布鞋、輕裝，在衝刺時不慎撞到香爐，已有工作的游理任向媽祖祈求今年有女友相陪。

農曆除夕當夜廟門開啟之後，奉天宮廟門直到農曆三月底前都會24小時開放，讓信眾參香，祈求新的一年平安順利，並邀請全國信眾同霑媽祖雨露聖恩。