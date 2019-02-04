新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹
已亥年（豬年）金豬賜福民安樂，嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖駐臺第398年，奉天宮除夕夜遵循古禮舉行「開廟門、搶頭香」活動，吸引來自全省的善信集聚在廟前的廣場，人人手持清香，興高采烈一起等待農曆大年初一的到來，愈夜愈熱鬧，27歲游理任搶奪頭香，祈願可以交女友。
信眾滿心期待新春吉時的「開廟門、搶頭香」活動，並免費贈送新春限量15000份金豬賜福造型紅包。廟方表示，今年9天連假，比往年多出一倍的人參與搶頭香活動，立委陳明文和嘉義縣長翁章梁也在場與民守歲。
奉天宮晚間11點15分準時開廟門，居住在嘉義市的游理任搶到頭香；他第二次搶，此次有備而來，著布鞋、輕裝，在衝刺時不慎撞到香爐，已有工作的游理任向媽祖祈求今年有女友相陪。
農曆除夕當夜廟門開啟之後，奉天宮廟門直到農曆三月底前都會24小時開放，讓信眾參香，祈求新的一年平安順利，並邀請全國信眾同霑媽祖雨露聖恩。
新港奉天宮董事長何達煌表示：搶得頭香的信徒將可獲得一座出自交趾陶大師林洸沂巧手的交趾陶藝術品「金豬賜福」（市價高達十萬元）。為了讓返鄉過節的鄉親及參拜香客能感受到過年的歡樂氣氛，現場並有設計精美的金豬賜福造型賀歲吉祥紅包，紅包設計使用奉天宮廟宇為外形，並可折成小型收納合放在辦公桌或家中讓你財源滾滾、福氣滿滿，同時還可以獲得媽祖一整年的加持，限量一萬五千個，贈送給鄉親作為紀念。歡迎全國海內外的信眾一同蒞臨新港奉天宮搶頭香看晚會。
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